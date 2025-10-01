“ののちゃん”こと村方乃々佳さん（7）が出演する写真スタジオのWebCMが公開され、将来の夢を明かしました。

乃々佳さんが出演したのは、スタジオアリスの七五三のWebCM。お姉さんらしく成長した姿が映し出されています。



撮影の感想を聞かれた乃々佳さんは「いろいろ撮影して楽しかったし、お着物もかわいかったから着られてうれしかったです」とコメントしました。

撮影現場では、家族と七五三の撮影も行ったそうで、「まさかみんなで撮れるとは思ってもいなかったので、みんなで撮れてとってもうれしかったです」と明かしました。

また、3歳の時にも同じ七五三のCMに出演した乃々佳さんは、当時の自分と今の自分を比べて「顔とかちょっと変わったなと思う。かわいいけど、ちょっとだけお姉さんになった気がする」と振り返りました。

そして、将来の夢を聞かれた乃々佳さんは「将来の夢はお母さんになりたいです。やっぱり、優しい私のお母さんみたいなお母さんになりたいなって思ってます」と明かしました。

そんなお母さんとお父さんから、乃々佳さん宛てにメッセージが。そのメッセージを読んで「書いてくれて、とってもとってもうれしいです。お父さんお母さんありがとう」と、両親に感謝を伝えました。