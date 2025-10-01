¸µÀ¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤ÎÉ¨Î©¤Á¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤é¤Î´ñÀ×¤ÎÃ¦½Ð·à¤È¤Ï¡©
¥È¥Ã¥×¥×¥í¤¿¤Á¤À¤Ã¤Æ¡¢Âç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆñ¾õ¶·¤«¤éÃ¦½Ð¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡È ÊÑ¤ï¤Ã¤¿1ÂÇ¡É ¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡ª
ÊÉ¥¥Ã¥¯―¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Èー¥Þ¥¹
ºòÇ¯2·î¤Î¡Ö¥¸¥§¥Í¥·¥¹¾·ÂÔ¡×¡Ê¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡¦¥ê¥Ó¥¨¥éCC¡Ë¤Î2ÈÖ¥Ûー¥ë¤Ïº¸Â¦¤ËÎý½¬¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ûー¥ë¤È¤Î´Ö¤òËÉ¸î¥Í¥Ã¥È¤Ç»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥Ûー¥ë¤Ç¥Æ¥£ー¥·¥ç¥Ã¥È¤òº¸¤Ë¶Ê¤²¤¿¥Èー¥Þ¥¹¤Î¥Üー¥ë¤Ï¡¢ÉÔ±¿¤Ë¤â¤½¤Î¥Í¥Ã¥È¤Î²¼¤ÎÊÉ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¥°¥êー¥óÊý¸þ¤òÁÀ¤¦¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡£¤½¤³¤Ç¥Èー¥Þ¥¹¤Ï¡¢ÊÉ¤Ë¥Üー¥ë¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡ÖÊÉ¥¥Ã¥¯¡×ºîÀï¤Ë½Ð¤¿¡£
ÎÏ¶¯¤¯¿¶¤ê¤¹¤®¤ë¤È¼ê¤ä¥¯¥é¥Ö¤òÄË¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¼å¤¹¤®¤ë¤È¥Üー¥ë¤¬¤·¤Ã¤«¤êÄ·¤ÍÊÖ¤êÀÚ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¸·¤·¤¤1ÂÇ¤ò¥Èー¥Þ¥¹¤ÏÀäÌ¯¤ÊÎÏ²Ã¸º¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¶á¤¯¤Î¥é¥Õ¤Þ¤Ç¥Üー¥ë¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·¡¢£³ÂÇÌÜ¤È¤Ê¤ë¼¡ÂÇ¤Ç¥°¥êー¥ó¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
º¸ÂÇ¤Á-¥·¥ç¥Ã¥È ¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ç¥¤
º£Ç¯1·î¤Î¡Ö¥Õ¥¡ー¥Þー¥º¥¤¥ó¥·¥å¥é¥ó¥¹¥ªー¥×¥ó¡×¡Ê¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡¦¥Èー¥êー¥Ñ¥¤¥ó¥ºGC¡Ë¤Î17ÈÖ¥Ûー¥ë¤Ç¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ç¥¤¤Ï¥Æ¥£ー¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂç¤¤¯º¸¤Ø¶Ê¤²¤¿¡£ÂÇµå¤¬Èô¤ó¤À¥¨¥ê¥¢¤Ï¥Ö¥Ã¥·¥å¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î²¼¤Ï³³¡£¥Ç¥¤¤Î¥Üー¥ë¤Ï¥Ö¥Ã¥·¥å¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢±¦ÂÇ¤Á¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤Ç¥Ç¥¤¤Ïº¸ÂÇ¤Á¤ÇÂÐ±þ¡£¥¦¥¨¥Ã¥¸¤òº¸¤Ç¿¶¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤ËÃ¦½Ð¡£¤½¤Î¥¹ー¥Ñー¥×¥ìー¤Ë¥®¥ã¥é¥êー¤«¤éÇï¼ê¤¬¤ï¤¤¤¿¡£
º¸ÂÇ¤Á¥¢¥×¥íー¥Á①-·ËÀîÍ¿Í
ºòÇ¯¤ÎÁ´±Ñ¥ªー¥×¥ó¤ÎÁ°½µ¤Ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥ªー¥×¥ó¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿·ËÀîÍ¿Í¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹ÆÃÍ¤Î¥Ý¥Ã¥È¥Ð¥ó¥«ー¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¡£¥°¥êー¥ó¤òÁÀ¤Ã¤¿15ÈÖ¥Ûー¥ë¤ÎÂè£²ÂÇ¤Ï¡¢¥°¥êー¥ó¼êÁ°¤Î¥Ý¥Ã¥È¥Ð¥ó¥«ー¤ËÍî¤Á¤º½õ¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç·ËÀî¤Ïº¸ÂÇ¤Á¤ò´º¹Ô¡ª
£²¥áー¥È¥ë¤Ë´ó¤»¤¿¤â¤Î¤ÎÀË¤·¤¯¤â¥Ñー¥»ー¥Ö¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¡¢¤³¤Î1ÂÇ¤Î·ï¤òËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö»î¹ç¤Çº¸ÂÇ¤Á¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£½éÄ©Àï¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤â¶á¤¯¤Ë´ó¤»¤ëÈóËÞ¤Ê¥»¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£
º¸ÂÇ¤Á¥¢¥×¥íー¥Á②-¥³¥ê¥ó¡¦¥â¥ê¥«¥ï
¤³¤Á¤é¤âºòÇ¯¤Î¡Ö¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥ªー¥×¥ó¡×¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¡£5ÈÖ¥Ûー¥ë¤Î¥â¥ê¥«¥ï¤Î¥Æ¥£ー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢·ËÀî¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ë¥Üー¥ë¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¥Ð¥ó¥«ーÆâ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¤È¤Ã¤ÆÂÇ¤È¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥Üー¥ë¤Ï¹ø¤Î¹â¤µ¡¢¥Ô¥ó¤Þ¤Ç¤ÎÊý¸þ¤Ï¥Ð¥ó¥«ー±Û¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤¹¤ì¤Ð¥Üー¥ë¤Ï¥Ð¥ó¥«ーÆâ¤Ë¡£·ë²Ì¡¢¥³¥ê¥ó¤âº¸ÂÇ¤Á¤ÇÂÐ½è¡£¸«»ö¤Ë¥°¥êー¥ó¥ª¥ó¤µ¤»¤Æ´ó¤»¥ï¥ó¤ò·è¤á¤¿¡£
¥Ò¥¶Î©¤Á¥·¥ç¥Ã¥È-¥ê¥Ç¥£¥¢¡¦¥³
º£Ç¯3·î¤Î¡Ö¥Õ¥©ー¥ÉÁª¼ê¸¢¡×¡Ê¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¡¦¥ïー¥ë¥¦¥¤¥ó¥ÉGC¡Ë¤ÎºÇ½ªÆü¡£17ÈÖ¥Ûー¥ë¤Ç¤Î¥³¤Î¥Æ¥£ー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¾¯¤·º¸¤ØÈô¤Ó¡¢ÂÇµå¤Ï¾®¤µ¤ÊÎ©ÌÚ¤Î²¼¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¤È¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡£¥¢¥ó¥×¥ì¥ä¥Ö¥ë¤òÀë¸À¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¥³¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é¤³¤ì¤Ç¤âÆ±¤¸¡×¤È»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥·¥ã¥Õ¥È¤ò°®¤ë¤Þ¤Ç¥¯¥é¥Ö¤òÃ»¤¯»ý¤Á¡¢¥Ò¥¶Î©¤Á¤Ç¹½¤¨¡¢¥°¥êー¥ó¤È¤ÏÈ¿ÂÐÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÂÇ¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤«¤é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏÈôµ÷Î¥¤¬¥·¥çー¥È¤á¤Ë´¶¤¸¤¿¤¬¡¢£³ÂÇÌÜ¤Ç¥°¥êー¥ó¤òÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Þ¤Ç½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡Áª¼ê¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¢¤¼¤Ò¿¿»÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー ÅÄÊÕ°Â·¼ ¡ÊÄÌ¾ÎJJ¡Ë
¡ü¤¿¤Ê¤Ù¡¦¤ä¤¹¤Ò¤í¡¿1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡°æ¸©½Ð¿È¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯ºß½»¡£¥¦¥§¥¹¥È¥Ðー¥¸¥Ë¥¢Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥´¥ë¥Õ¥³ー¥¹¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¶ÐÌ³¤ò·Ð¸³¤·¡¢¥´¥ë¥Õ¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤ËÅ¾¿È¡£¥Ä¥¢ー¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥³ー¥¹¤ä¥´¥ë¥Õ¶È³¦Á´ÈÌ¤Ë´Ø¤ï¤ë¼èºà¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£