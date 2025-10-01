ブラデリスニューヨークの補整下着を札幌で体験できる常設店登場♡

ブラデリスニューヨークの北海道初常設店が、2025年10月29日(水)に札幌ポールタウンにオープン♡独自の3ステップシステムでボディメイクする補整下着を、経験豊富なフィッターが直接アドバイス。下着の正しい着用方法やお手入れも丁寧に教えてもらえるので、初めての方も安心してボディラインを整える体験ができます♪

経験豊富なフィッターによる丁寧なアドバイス

店舗では、600～1,000時間のトレーニングを積んだボディフィッターが在籍。幅広い世代の理想やお悩みに寄り添い、最適な補整下着の選び方から正しい着用方法までサポート。

札幌初の常設店では、サイズや着け方に不安のある方も、安心してフィッティング体験が可能です♡

秋冬を彩るトリンプ新作♡優々ブラとSMART BALANCEの魅力をチェック

独自の3ステップで叶えるおしゃれと補整

ブラデリスニューヨークは、1994年ニューヨーク発のブランドで、日本女性の体型に合わせ改良された補整下着が特徴。

独自の3ステップシステムで、バスト・ウエスト・ヒップを美しく整えながら、おしゃれなデザインも楽しめます。

店頭で実際に着用感を試せるので、自分にぴったりの一枚を見つけやすいのも魅力です♪

札幌ポールタウン店の店舗情報

2025年10月29日(水)オープン。事前予約可能で、待ち時間を軽減しながら快適に体験できます。

住所：札幌市中央区南2条西4丁目 札幌地下街ポールタウン

営業時間：10:00～20:00／定休日：火曜日

ブラデリスニューヨーク♡札幌でボディメイク体験を

北海道初の常設店「ブラデリスニューヨーク札幌ポールタウン店」では、10月29日(水)より独自の3ステップ補整下着を体験可能♡経験豊富なフィッターが最適なブラ選びと正しい着用方法をサポート。

営業時間は10:00～20:00、火曜定休。事前予約で快適に体験できます♪理想のボディラインを札幌で叶えましょう。