【動画】「めっっちゃ速い！」四足走行でギネス世界記録を達成した米江龍星さんの快走

これまでのギネス世界記録は2022年にアメリカ人がマークした15秒66でした。1秒以上もタイムを縮める快記録に、ギネス・ワールド・レコーズ日本公式Xのアカウント（@GWRJapan）は「本当に、おめでとうございまとギネス記録動画を投稿しています。



米江さんは中学生の時に動物の四つ足の走り方に興味を抱き、サルの走り方など参考に独学で「四足走行」の研究を9年続け、トレーニングに励んできた。高校では陸上部に所属し、八種競技に取り組んで体を鍛え上げた。



記録更新の快挙に「めっっちゃ速い！」「四足を感じさせない走り」「間違いなくハイパーフィジカル」と、多くの賞賛コメントが。投稿には現時点で1.8万件の「いいね！」が集まるなど、大きな反響を呼んでいます。



走行後に記録を聞いた米江さんは、カエルのようにぴょんぴょんと高く飛び上がり、全身で喜びを表現。「ジャンプ力えっぐ」「喜びの跳躍もまたすごい！！」「喜び方も人間離れしてる…」と、その身体能力の高さに驚く声も寄せられました。



