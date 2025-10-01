●今朝も底冷えが強く、肌寒い朝に

●日中は汗ばむ暑さで、きょう10月1日(水)も寒暖差の大きい一日

●あさって3日(金)から週末は天気ぐずつき、少々蒸し暑い



昨夜、西日本は広く雲に覆われていましたが、この時間にかけてまとまった雲は東日本方面へ遠ざかりました。

現在は西日本を中心に、雲のほとんどない晴れのエリアが広がっています。



よく晴れたことで、今朝も県内は底冷えが強くなっています。

きのう30日(火)と同じようにところどころで15度を下回り、秋の深まりが感じられるような肌寒い朝となっています。

きょう10月1日(水)も県内は、高気圧に覆われて安定した空模様。これから日ざしが強く届く予想です。

山口市内では最高気温が30度と真夏日に。その他の各地は28度前後まで上がる見込みです。

日中は汗ばむような暑さで、一日の寒暖差が大きくなります。

服装でうまく調節して、体調管理をしっかり行いましょう。

朝からよく晴れそうです。天気の崩れはなく、穏やかな空模様が続く見通しです。

あす2日(木)の夜から、また雲が多くなる予想です。

衣替えが進んでいない方は、きょう10月1日(水)の日ざしを有効活用してください。

あす2日(木)も秋晴れが続きますが、朝晩はまた底冷えが強く、寒暖差が大きくなりそうです。

あさって3日(金)から週末にかけては、前線や気圧の谷の影響によりぐずついた空模様。

特にあさって3日(金)の午後から4日(土)のはじめ頃で雨が降りやすく、少々蒸し暑くなると見込んでいます。

天気は周期的に変化し、来週は晴れ間も多くなる見通しです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）