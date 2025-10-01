【山口天気 朝刊10/1】10月も真夏の暑さでスタート 引き続き朝と日中の寒暖差に注意を
●今朝も底冷えが強く、肌寒い朝に
●日中は汗ばむ暑さで、きょう10月1日(水)も寒暖差の大きい一日
●あさって3日(金)から週末は天気ぐずつき、少々蒸し暑い
昨夜、西日本は広く雲に覆われていましたが、この時間にかけてまとまった雲は東日本方面へ遠ざかりました。
現在は西日本を中心に、雲のほとんどない晴れのエリアが広がっています。
よく晴れたことで、今朝も県内は底冷えが強くなっています。
きのう30日(火)と同じようにところどころで15度を下回り、秋の深まりが感じられるような肌寒い朝となっています。
きょう10月1日(水)も県内は、高気圧に覆われて安定した空模様。これから日ざしが強く届く予想です。
山口市内では最高気温が30度と真夏日に。その他の各地は28度前後まで上がる見込みです。
日中は汗ばむような暑さで、一日の寒暖差が大きくなります。
服装でうまく調節して、体調管理をしっかり行いましょう。
朝からよく晴れそうです。天気の崩れはなく、穏やかな空模様が続く見通しです。
あす2日(木)の夜から、また雲が多くなる予想です。
衣替えが進んでいない方は、きょう10月1日(水)の日ざしを有効活用してください。
あす2日(木)も秋晴れが続きますが、朝晩はまた底冷えが強く、寒暖差が大きくなりそうです。
あさって3日(金)から週末にかけては、前線や気圧の谷の影響によりぐずついた空模様。
特にあさって3日(金)の午後から4日(土)のはじめ頃で雨が降りやすく、少々蒸し暑くなると見込んでいます。
天気は周期的に変化し、来週は晴れ間も多くなる見通しです。
（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）