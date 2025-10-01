久常涼、金谷拓実、大西魁斗の日本勢3人が出場 米男子ツアー秋の陣は第2戦へ
＜サンダーソンファームズ選手権 事前情報◇30日◇カントリークラブ・オブ・ジャクソン（ミシシッピ州）◇7461ヤード・パー72＞米国男子ツアーは、来季シード権、シグネチャー大会出場権をかけて争う秋の陣『フェデックスカップ・フォール』の第2戦を迎える。開幕にあたり、初日の組み合わせが発表された。
日本勢からは、現在ポイントランキング79位の久常涼、137位の金谷拓実、199位の大西魁斗の3人が出場する。先陣を切るのは、日本時間2日の午後10時55分に10番からスタートする大西で、カイ ミークス（米国）、トーマス・ロゼンミュラー（ドイツ）との組み合わせになっている。久常は、日本時間3日の午前3時07分にジェイソン・ダフナー、ダニー・ウォーカー（ともに米国）とのグルーピングで1番からティオフ。金谷は同3時29分にアントワヌ・ロズネル（フランス）、マイケル・ラ・サッソ（米国）と10番から第1ラウンドを迎える。これまで125位までに与えられていたフルシードの権利は100位までに縮小された。101?125位には限定的な出場権が与えられる。フォールシリーズ優勝者には、2年間のシードが与えられる。昨年は「マスターズ」への出場資格も得られたが、今年は翌シーズンの 2 つのシグネチャー イベント （ザ・セントリーのあとに行われる最初の 2試合） への出場資格獲得となった。なお、ランキング50位以内の選手も出場できるが、ポイント加算はされない。■フェデックスカップ・フォール 全7試合プロコア選手権（9月11〜14日）※終了サンダーソンファームズ選手権（10月2〜5日）ベイカレントクラシック Presented by LEXUS（10月9〜12日）ブラックデザート選手権（10月23〜26日）ワールドワイド・テクノロジー選手権（11月6〜9日）バターフィールド・バミューダ選手権（11月13〜16日）ザ・RSMクラシック（11月20〜23日）
ゴルフ情報ALBA.Net
