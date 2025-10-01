10月1日の運勢第1位は牡牛座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

★第1位……牡牛座

心に描いていた理想のような、うれしい出来事が起こりそう！相手の考えや気持ちを自然と察する力も高まる日なので、「一緒にいると、心が癒やされるな」と思ってもらえるように、温かい雰囲気を意識して話しかけてみましょう。

★第2位……乙女座

不思議と心が通じ合い、楽しい会話を楽しめる日。難しい話題はいりません。あなたの心からの笑顔と、他愛もないおしゃべりが、きっと相手の心をほぐしてくれるでしょう。人と関わるほど、あなたの心の満足感も高まります。

★第3位……山羊座

他の人が気づかない細部まで目が行き届く日です。今日はその洞察力と準備力が高く評価されるでしょう。話し合いの場では、積極的に意見を伝えてください。広い視野と先を読む姿勢が、周囲からの信頼をより強固なものにします。

★第4位……水瓶座

これまでよりも自分の恋愛スタイルにしっくりくる感覚が持てる日。異性への向き合い方に余裕が出てきて、自信も湧いてきそう。特に、笑顔を大切にすることが魅力アップの鍵。飾らない自然体のあなたが、相手の心をしっかりと掴むでしょう。

★第5位……天秤座

今日は人と歩調を合わせるよりも、自分のペースで物事を進めると成果が出やすい日。周囲の動きにモヤモヤしたら、思い切って個人作業に集中するのもおすすめ。孤独を恐れず、静かな時間を味方につけて。結果的に自信にもつながっていきます。