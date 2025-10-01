『鬼滅の刃』金欠だよ…まだ続く特典配布に「何回 観させる気？（笑）」「そうきたかぁ」
劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』（7月18日公開）の来場御礼入場者特典の第７弾「第6弾キービジュアル イラストボード (狛治ver.)」が、10月4日より配布されることが決定した。まだ続く特典配布にネット上では「財布がピンチ！」「いつまで続くんだ…」などの声が出ている。
【画像】猗窩座の人間時代…狛治が描かれた『鬼滅の刃』新特典のイラストボード
新たに配布される「第6弾キービジュアル イラストボード (狛治 ver.)」は、表面には第6弾キービジュアル、裏面には狛治の表情をクローズアップしたイラストを使用したもので、両面デザインのA5サイズイラストボードを2週間限定で配布する。
「狛治ver.」と表記されていることもあり、別バージョンも用意されていることが予想され、ネット上では「はい来たーw あわーこれ8弾ありの次恋雪ちゃんじゃないかぁ！！おっかね飛ぶー」「恋雪verもあるってことですね！ 特典8弾で終わりかな？」。
「うっひょぉぉ！なんで狛治バージョン？！次は恋雪やんけ！！反則や！！！行くけどな！！笑」「絶対恋雪ちゃんあるじゃん！ 金欠になるじゃん」「何回 観させる気？（笑）」「狛治と恋雪で分けると…そうきたかぁー！」などと反応している。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれる。
【画像】猗窩座の人間時代…狛治が描かれた『鬼滅の刃』新特典のイラストボード
新たに配布される「第6弾キービジュアル イラストボード (狛治 ver.)」は、表面には第6弾キービジュアル、裏面には狛治の表情をクローズアップしたイラストを使用したもので、両面デザインのA5サイズイラストボードを2週間限定で配布する。
「うっひょぉぉ！なんで狛治バージョン？！次は恋雪やんけ！！反則や！！！行くけどな！！笑」「絶対恋雪ちゃんあるじゃん！ 金欠になるじゃん」「何回 観させる気？（笑）」「狛治と恋雪で分けると…そうきたかぁー！」などと反応している。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれる。