田村淳、“ロンブー解散の裏側”テレビ初告白 禁断質問にも真剣回答「一番しゃべったかな」
【モデルプレス＝2025/10/01】人間の本音に向き合う番組「耳の穴かっぽじって聞け！」が、10月1日よる11時45分から放送時間を30分に拡大したSP版で放送。田村淳をゲストに迎え、知られざる本音を深堀りする。
今回のSPでは久保田＆井口が、禁断の質問で【田村淳の本音】にNGなしで斬り込む。淳は、ロンドンブーツ1号2号解散の理由をテレビ初告白。「そしたらあいつが闇営業とかに行くこともなかったのかな」と芸人人生でやり直したいターニングポイントも初告白する。元相方となった田村亮との知られざる過去とは。2人の関係性の移り変わりやコンビや亮に対して思っていたこと、今まで明言されてこなかった、ロンドンブーツ1号2号の裏側が淳の口から明かされる。
また、世間を騒がせた吉本興業を退社した件について、淳は「亮さんを吉本（興業）に戻す」と普段は語ることがない当時の想いを激白。その言葉に込められた背景とは。コンビについて語る淳の姿に井口は「コンビバランスめちゃくちゃいい」とコメントするが、「その亮さんに出会えなくなったのは俺が追い込んだから」と今になって気付いたことをぶっちゃける。
さらに、デビューから怒涛の勢いでのテレビ出演は「戦略通り」だった？恋愛ネタの番組で一躍日の目を浴びた淳の番組MCのスキルは「〇〇で学んだ」？そのエピソードに、久保田から「その時が一番モテてた？」と食い気味な質問も飛び出し、人生の転機となった甲本ヒロトとの衝撃の出会いまで語る。そこで「ピュアですね」と井口からいじられるマル秘エピソードとは。
そして、亮との今の関係や亮に対する思いも赤裸々に告白。「ここ（この番組）が一番しっかりしゃべったかな」と淳が語った、知られざる本音が連発の30分となる。（modelpress編集部）
◆田村淳、ロンブー解散理由をテレビ初告白
◆田村淳「ここが一番しっかりしゃべった」
