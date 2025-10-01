◆第２４回日本少年野球 山梨県支部ジュニア大会（東日本選抜大会予選）▽準決勝 山梨ふじやまボーイズ８―０北杜星見里ボーイズ ▽決勝 山梨ふじやまボーイズ５―２笛吹ボーイズ（９月２３日・高根総合グラウンド）

２年生以下の新チームで秋の東日本王者を決める第３７回東日本選抜大会（１０月１１〜１３日、福島県郡山市・ヨーク開成山スタジアムほか）の支部予選が各地で行われた。山梨では山梨ふじやまボーイズが優勝し初出場を決めた。

※ ※ ※

山梨ふじやま・小泉蒼主将がバットで東日本選抜大会初出場を呼び込んだ。

準決勝の北杜星見里戦は３回に右前へタイムリー。４回２死三塁でも右前タイムリーを放ち、５回コールド勝ちに貢献すると、決勝の笛吹戦でも０―０の５回２死満塁から三塁線を破る走者一掃の二塁打を放つ活躍を見せた。

１０日に大好きな祖父を亡くした小泉蒼は「元気な時は野球をよく見にきてくれたので、空から見てくれていると思い絶対に打ちたかった」と祖父にささげる白星にニッコリ。

投手陣も奮闘した。決勝戦の先発左腕・渡辺紘は「フォームのバランスが悪かった」と言いながらも５回１失点と好投。２番手の女子選手・渡辺梨は６回に１点を失うも、７回は３者凡退に抑えた。

チームは過去２度の春季全国大会出場を果たしているが、最近は結果が出ていなかった。立林繁由起監督（５５）は「本大会では他支部の強いチームと戦えるので、成長できるチャンスを生かしたい」と東日本選抜大会をチーム復活の足がかりにする。

【山梨ふじやまボーイズ・登録メンバー】※は主将

▽２年生 ※小泉蒼介、渡辺紘都、渡辺梨藍、中塚愛翔、羽田龍平、小泉圭太朗、天野玄太郎

▽１年生 君塚陽彩、星和磨、深澤昂、渡辺友斗、田代暁、池田颯助、杉本詞音、大石空、天野友士郎、佐藤もえ、渡部妃星、相原大倭、渡辺庄太郎、黒部遥珀