歌手の島谷ひとみが３０日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。実家が営むというカキ養殖業について語った。

今回は「家業スゴい有名人ＳＰ」。

「ウチは母の実家がカキの養殖業をやっていて」と話し出した島谷。

「１年中、仕事はあるんですけど、冬の時期だと忙しくて。家族でやっているので夕飯の準備が大変で。仕事から帰ってきて遅くに食べる時に『今日、焼き肉よ〜』って言ってくれる日があって、そうなると『え〜！？』ってなるんですよ」と続けると「焼き肉といっても焼くのは肉じゃなくて、カキなんですよ。カキと一緒に上がった貝とかを焼き肉のタレをつけて食べるんですけど、まあ、バーベキューみたいなものですよね。でも、あんまりカキが好きじゃなくて…」と本音をポロリ。

「東京に来たらカキの立ち位置がすごくて…。高級食材のように扱われていて。（実家では）お金を払うものじゃないので。１個、２個出されるのがおいしいんであって、（実家で）ザルでドンと出されるのは申し訳ないですけど、ちょっと嫌でしたね」と振り返っていた。