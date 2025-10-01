田村淳、ロンブー解散の理由をテレビ初告白「一番しっかりしゃべった」

10月1日（水）、『耳の穴かっぽじって聞け！』が放送時間を30分に拡大したスペシャル版で放送される。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

同番組は、毒舌M-1王者とろサーモン・久保田かずのぶ＆ウエストランド・井口浩之がMCとして本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ。

今回は田村淳をゲストに迎え、知られざる本音を深堀り。芸能界の最前線を突っ走ってきている淳が芸能生活の裏側を語り尽くす。

芸能界デビューから怒涛の勢いでのテレビ出演は「戦略通り」だった？ 番組MCのスキルは「〇〇で学んだ」、甲本ヒロトとの衝撃の出会い…そして世間を騒がせたロンドンブーツ1号2号の解散理由をテレビ初告白。

淳本人も「ここ（この番組）が一番しっかりしゃべったかな」と話すほど語り続けた濃厚なスペシャル版となっている。

◆緊急企画！田村淳襲来！

今回のスペシャルでは、久保田＆井口が禁断の質問で“田村淳の本音”に斬り込む。

NGなし、芸能人生をひも解きながら、ロンドンブーツ1号2号解散の理由をテレビ初告白する。

そして、「そしたらあいつが闇営業とかに行くこともなかったのかな」と芸人人生でやり直したいターニングポイントも淳が初告白。

元相方となった田村亮との知られざる過去とは？ 2人の関係性の移り変わりやコンビや亮に対して思っていたこと、今まで明言されてこなかったロンドンブーツ1号2号の裏側が淳の口から明かされる。

また、世間を騒がせた吉本興業を退社した件について、淳は「亮さんを吉本（興業）に戻す」と、普段は語ることがない当時の想いを激白。その言葉に込められた背景とは？

コンビについて語る淳の姿に、井口は「コンビバランスめちゃくちゃいい」とコメントするが、「その亮さんに出会えなくなったのは俺が追い込んだから」と今になって気付いたことをぶっちゃける。

さらに、デビューから怒涛の勢いでのテレビ出演は「戦略通り」だった？ 恋愛ネタの番組で一躍日の目を浴びた淳の番組MCのスキルは「〇〇で学んだ」？

そのエピソードに久保田から「そのときが一番モテてた？」と食い気味な質問も飛び出す。

人生の転機となった甲本ヒロトとの衝撃の出会いまで語ると、そこで「ピュアですね」と井口からいじられることに。

さらに亮との今の関係や亮に対する思いも赤裸々に打ち明ける。