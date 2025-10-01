踏切を無理やり渡ろうとしたクレーマー「よくも私に恥をかかせたな！」と逆ギレした客に、駅員が心の中で叫んだ一言【作者に聞く】
【漫画を読む】「踏切が閉まるのが悪い」と言うクレーマーだが…!?
駅員経験のある漫画家、ザバックさん(@theback_blog)は、X(旧Twitter)やブログで駅員を主人公にした漫画を公開している。今回は、駅員の日常が垣間見える作品のなかから、クレーマーを描いた作品を紹介。プライドが高いクレーマーの実態について話を聞いた。
■「笛を鳴らすな！」踏切で命よりプライドを優先する客
駅で勤務するペン助は、踏切が鳴り始めてから渡ろうとした男性に慌てて笛を吹いた。すると、その男性はペン助のもとへ駆け寄り、激昂し始める。
「よくも私に恥をかかせたな！笛を鳴らすなんて言語道断だぞ！」
さらに男性は、「そもそもお前らの電車で踏切が閉まるのが悪いんだろうが！」と、驚愕の理屈を並べた。ザバックさんは、このような命よりもプライドを優先するクレーマーについて、「『お前らのルールに従うぐらいなら俺は線路に飛び込むぞ』みたいな人、本当にいる」と明かした。そして、「とある年齢層が特に多い。きっと新しいものを受け入れることができないのだろう」と分析した。
■「二度と使わん！」と言った客が翌日も現れるワケ
ペン助の経験上、クレームをつける客は基本的にいつも同じ人間だという。彼らは善人ぶって暇つぶしにやって来て、「いいか？俺はほかの客を代表して言ってんだ」と偉そうに話す。
しかし、無茶な要求は駅員も対応できない。ペン助が「判断いたしかねます…」と伝えると、客は「お前のとこの電車は二度と使わないからな！！」と逆ギレしてくる。ペン助は心の中で「これでやっと仕事が1つ減る」と思ったが、そのクレーマーは翌日も何事もなかったかのように電車を利用していた。
ザバックさんのブログやSNSでは、他にも駅員の日常を描いた漫画が多数投稿されている。興味がある人は、ぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：ザバック(@theback_blog)
