NHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢ºî²È¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¥â¥Ç¥ë¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Ï¤¦¤é¤á¤·¤¤¡£¤±¤É¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡£¡×¡£º£²ó¤ÎÄ«¥É¥é¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë3¤Ä¤ÎÍýÍ³¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¡³ùÅÄÏÂ²Î¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Ï¤¦¤é¤á¤·¤¤¡£¤±¤É¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡£¡×
¾®ÀôÈ¬±À¤ò»Ù¤¨¤¿ºÊ¤¬¼ç¿Í¸ø
¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÎÉñÂæ¤ÏÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¸©¾¾¹¾»Ô¡£
¡¡ºî²È¤Î¾®ÀôÈ¬±À¤Ï¤³¤ÎÃÏ¤Ç±Ñ¸ì¶µ»Õ¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ò¼¹É®¤·¤¿¡£ÍÌ¾¤Ê¡Ö¼ª¤Ê¤·Ë§°ì¡×¤ÏÈ¬±À¤¬¤³¤ÎÃæ¤Ë¼ý¤á¤¿¤³¤È¤Ç¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²øÃÌ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡È¬±À¤Ï½»¤ß¹þ¤ß½÷Ãæ¤À¤Ã¤¿¥»¥Ä¤È·ëº§¤·¤Æ»°ÃË°ì½÷¤ò¤â¤¦¤±¡¢54ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯Êë¤é¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥»¥Ä¤Ï¶ìÏ«¿Í¤Ç¡¢Ë×Íî¤·¤¿»ÎÂ²¤Î²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢18ºÐ¤ÇÌ»ÍÜ»Ò¤ò·Þ¤¨¤ë¤âÉ×¤ÏÉÏ¤·¤µ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤º½ÐËÛ¡£¤½¤Î¸å¡¢22ºÐ¤ÇÈ¬±À¤È·ëº§¤¹¤ë¡£È¬±À¤ÎÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î¼¹É®¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï¥»¥Ä¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤¬´ðËÜÅª¤Ê»Ë¼Â¤À¡£
¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¾¾Ìî¥È¥¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢¼Â²È¤Îº¤µç¤Ë¶ì¤·¤à¾®³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Î¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Ï¤¦¤é¤á¤·¤¤¡£¤±¤É¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡£¡×¤Î¡Ö¤¦¤é¤á¤·¤¤¡×¤Ï¤Þ¤º¡¢Èà½÷¤ÎÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¶¶ø¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¾®ÀôÈ¬±À¤Ïº£¤â°¦¤µ¤ì¤ëÊª¸ì¤ÎËÂ¤®¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎºÊ¤¬¼ç¿Í¸ø¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ä¡¢15Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤âµ²±¤Ë»Ä¤ë¡Ø¥²¥²¥²¤Î½÷Ë¼¡Ù¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¡£º£²ó¤â¤Þ¤¿¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À»Å³Ý¤±¤¬¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Á°ÃÖ¤¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÂç¤¤¯3¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
