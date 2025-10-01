日中も夜も、勉強中も仕事中も。ひんやり続く、強冷感の頼れる一枚【熱さまシート】の冷却シートがAmazonに登場中‼
貼った瞬間、マイナス2度の世界へ。シリーズ最大の冷感成分で、暑さを忘れる4時間【熱さまシート】の冷却シートがAmazonに登場!
熱さまシートの冷却シートは、シリーズ最大量の冷感成分〈l-メントール〉を配合したクールタイプの冷却ジェルシート。従来品の約3倍のメントールを含み、貼った瞬間からひんやりとした強冷感が広がる。
肌と同じ弱酸性ジェルを採用しており、敏感な肌にもやさしくフィット。
おでこに貼るだけで、肌表面の温度を約マイナス2度下げる冷却力が約4時間持続する。シートが温かく感じても、湿っていれば冷却効果はしっかりと続いている。
日中の暑さ、熱帯夜、家事や仕事の合間のクールダウン、気分転換など、さまざまなシーンで活躍。暑さに負けそうな瞬間に、ひんやりとした心地よさを届けてくれる。
→【アイテム詳細を見る】
→【アイテム詳細を見る】
→【アイテム詳細を見る】
