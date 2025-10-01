◇卓球 WTT中国スマッシュ(9月25日〜10月5日、中国)

女子シングルスの2回戦が9月30日に行われ、カットマンの橋本帆乃香選手が16強を決めました。

スマッシュはWTTシリーズの中でも最上位に位置付けられる大会。トップランカーの中国選手ら世界の強豪が集まります。

世界ランク11位の橋本選手は、香港の杜凱栞選手相手に3−0で勝利。第1ゲームは11−0で奪うなど、3ゲームでわずか5点しか与えず、圧勝しました。3回戦は中国の王芸迪選手と激突。世界ランク5位で中国のトップ5の一人ですが、8月のヨーロッパスマッシュでは勝利しています。

10月1日は日本勢4人が2回戦に登場。伊藤美誠選手は韓国のチュ チョンヒ選手、張本美和選手はドイツのウィンター選手、大藤沙月選手はフランスのパバド選手、早田ひな選手は台湾の葉伊恬選手と対戦します。

▽女子シングルス2回戦 日本勢の日程と結果

〈9月30日〉

◆橋本帆乃香 3−0 杜凱栞

(11−0/11−4/11−1)

〈10月1日〉◆伊藤美誠−チュ チョンヒ◆張本美和−ウィンター◆大藤沙月−パバド◆早田ひな−葉伊恬