【卓球】カットマン橋本帆乃香が圧勝で16強 次戦は世界5位中国の王芸迪 張本美和、伊藤美誠、大藤沙月、早田ひなの4人は1日に2回戦へ〈中国スマッシュ〉
◇卓球 WTT中国スマッシュ(9月25日〜10月5日、中国)
女子シングルスの2回戦が9月30日に行われ、カットマンの橋本帆乃香選手が16強を決めました。
スマッシュはWTTシリーズの中でも最上位に位置付けられる大会。トップランカーの中国選手ら世界の強豪が集まります。
世界ランク11位の橋本選手は、香港の杜凱栞選手相手に3−0で勝利。第1ゲームは11−0で奪うなど、3ゲームでわずか5点しか与えず、圧勝しました。3回戦は中国の王芸迪選手と激突。世界ランク5位で中国のトップ5の一人ですが、8月のヨーロッパスマッシュでは勝利しています。
10月1日は日本勢4人が2回戦に登場。伊藤美誠選手は韓国のチュ チョンヒ選手、張本美和選手はドイツのウィンター選手、大藤沙月選手はフランスのパバド選手、早田ひな選手は台湾の葉伊恬選手と対戦します。
▽女子シングルス2回戦 日本勢の日程と結果
〈9月30日〉
◆橋本帆乃香 3−0 杜凱栞
(11−0/11−4/11−1)
◆伊藤美誠−チュ チョンヒ
◆張本美和−ウィンター
◆大藤沙月−パバド
◆早田ひな−葉伊恬