¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î15Ç¯´Ö¡×°úÂà¤Î¥í¥Ã¥Æ¡¦ÈþÇÏ³Ø¤¬´¶¼Õ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¡¡¸ÅÁã¡¦³ÚÅ·¤ÎÁª¼ê¤é¤Ë¤â°Ï¤Þ¤ì¤Æ¾Ð´é¤ÎÆ¹¾å¤²
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ³ÚÅ· 2-1 ¥í¥Ã¥Æ(30Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó)
»î¹ç¸å¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¥í¥Ã¥Æ¡¦ÈþÇÏ³ØÅê¼ê¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡¢µå¾ì¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë³ÚÅ·¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î¶ä¼¡»á¤äµð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤Ê¤É¤æ¤«¤ê¤Î¿Í¡¹¤«¤é¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¾å±Ç¡£
¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿ÈþÇÏÅê¼ê¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤¤«¤é¡Ø¥×¥í¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Äü¤á¤ºÄ©¤ßÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢À±Ìî(Àç°ì)´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥×¥íÆþ¤ê»þ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î15Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¥±¥¬¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â²¿ÅÙ¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¾¡Íø¤Î´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤¿¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¤¢¤ÎÂç´¿À¼¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤È¶¯¤¯´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ÈþÇÏÅê¼ê¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ºÊ¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿ÈþÇÏÅê¼ê¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âÌ£Êý¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¤«¤é²¿ÅÙ¤â¤Ï¤¤¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÁ°¤Ç¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤²¤ë¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¹¥¤¤ÊÌîµå¤ò»Å»ö¤Ë¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î15Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤È¡¢¾ìÆâ¤«¤é²¹¤«¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÂ²¤«¤é¤Î²ÖÂ«Â£Äè¤ËÎÞ¤ò¸«¤»¤¿ÈþÇÏÅê¼ê¡£¾ìÆâ¤ò1¼þ¤·¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¸å¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤é¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¾Ð´é¤ÇÆ¹¾å¤²¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í15Ç¯ÌÜ¡¢39ºÐ¤ÎÈþÇÏÅê¼ê¤Ï2013Ç¯¤ËÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢³ÚÅ·¤ÎÆüËÜ°ì¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£2019Ç¯¥ª¥Õ¤Ë³ÚÅ·¤«¤éFA¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢2ÅÙ¤ÎÆó·å¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ»»¤Ç¤Ï267»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢80¾¡88ÇÔ8HP¡¢ËÉ¸æÎ¨3.94¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£