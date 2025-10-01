タレント中川翔子（40）が9月30日、自身のインスタグラムなどで、第1子、第2子となる双子男児出産を発表した。「9：30頃に無事、元気な双子を出産しました！ 母子共に健康です！」と明かし、生まれたての男児に囲まれてベッドに寝るスリーショットをアップ。「2人とも2600g越え！ 産声もしっかりしてました 小さな、力強い命たちを人生かけて守っていきたいと心から思います 二人ともギュッと指を握ってくれました」と心境を記した。

「可愛すぎる、、！ 名前を呼べるしあわせ 大好きだよ」と締めくくった。命名に関しては出産直前の9月26日に「ひびきが好きで 一発で読める字で 双子感あって 画数良い 名前考えるの超大変だったけどやっと決まってよかった」と決定したことを公言。顔は公開も、名前は非公開の意向。「双子1号2号 または兄、弟ってよぶかなー？ いまのところ」と呼称案は明かしていた。

23年4月に同年代の一般男性と結婚。憧れの存在でもある俳優ジャッキー・チェンに大きなおなかをさすってもらった2ショットなど、妊娠中の様子も自身のSNSで頻繁に公開してきた。コメント欄には芸能界やファンらからの祝福の声があふれた。