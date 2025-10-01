YouTube「まぁみぃチャンネル」 加藤千尋＆高塚大夢の新ドラマ劇用アカウントだった
9月4日に開設されたYouTube「まぁみぃチャンネル」が、日本テレビ系ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』(8日スタート、毎週水曜22:00〜)の劇用アカウントであることが発表された。
(左から)加藤千尋、高塚大夢
「まぁみぃチャンネル」はこれまで5本の動画が投稿され、「みたらし団子100本食べてみた」や「最強スムージー作ってみた」など、さながら立ち上げ初期の新人YouTuberのような手作り感のあふれる動画が定期的に投稿され、コメント欄では「似てると思ったら本人!?」「何かの連動企画!?」と様々な憶測を呼んでいた。
ここに登場しているのは、ドラマ内に登場する仲良し従姉弟インフルエンサー役の加藤千尋と高塚大夢(INI)。2人が演じる「まぁみぃ」は、ドラマの中では「たまたま誘拐事件に居合わせ、事件を利用することで登録者数が激増。世間を騒がす人気インフルエンサーになっていく…」という設定だが、実際の「まぁみぃチャンネル」は果たしてどうなるのか。
きょう1日18時には、「まぁみぃチャンネル」で新たな動画が公開される。
