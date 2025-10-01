¡É¹ñºÝ¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡É¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¡Ä¡Ö¹Ô¤Ãå¤¯Àè¤ÏÂ¡´ïÇäÇã¡×¡Ö¼¡¤ËÎ®¹Ô¤ë¤Î¤Ïµ¶·Ù´±º¾µ½¡×
¡Ö¥ë¥Õ¥£¡×°ìÌ£¤Ë¤è¤ë¹°è¶¯Åð»ö·ï¤Ï¡¢Æ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡×¤ÎÂ¸ºß¤òÀ¤¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¶¼°Ò¤Ï¹ñÆâ¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Ï³¤³°¤Î¡¢¤è¤êÁÈ¿¥²½¤µ¤ì¤¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÉ¸Åª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Î¢¼Ò²ñ¤äÈÈºáÁÈ¿¥¤òÄ¹Ç¯¡¢¼èºà¤·¡¢µÓËÜ²È¤È¤·¤Æ¤â¿ô¡¹¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Æ£¸¶ÎÉ»á¤ÎÃø½ñ¡Ø°Ç¥Ð¥¤¥È¤ÎÎò»Ë ¡ÖÌ¾Á°¤Î¤Ê¤¤ÈÈºá¡× ¤Î·ÏÉè¡Ù¡ÊÂÀÅÄ½ÐÈÇ¡Ë¤Ï¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤ÎóÕÌÀ´ü¤«¤é¹ñºÝ²½¤¹¤ë¸½ºß¤Þ¤Ç¤òÃ°Ç°¤Ë¼èºà¤·¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤ËÂÐ¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎÀÈ¼åÀ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤Ê¤¼ÆüËÜ¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÈÈºá¥¹¥¡¼¥à¤Î¼ÂÂÖ¤ò¡¢ËÜ½ñ¤Îµ½Ò¤ÈÆ£¸¶»á¤Ø¤Î¼èºà¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤ÇÈï³²¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¤À¤¬¡¢¤½¤Î¼ê¸ý¤ÎÂ¿¤¯¤Ï³¤³°¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²áµî¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½¤Î¸¶·¿¤Ï³¤³°¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¿Í¤Î°ÜÆ°¤¬Æü¾ïÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥É¥¤¥Ä¤Ë¤¤¤ëÂ©»Ò¡Ù¤òñÙ¤Ã¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¿Æ¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼ê¸ý¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤·¤¿º¾µ½¤ÎÎò»Ë¤¬Àõ¤¤¤¿¤á¡¢ÌÈ±Ö¤¬¤Ê¤¯¡¢ÄÌÍÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ£¸¶»á¡Ë
¤³¤Î¡Öº¾µ½¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÈ±ÖÎÏ¤ÎÄã¤µ¡×¤¬¡¢³¤³°¤ÎÈÈºá¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆüËÜ¤òÌ¥ÎÏÅª¤Ê»Ô¾ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»ö¼Â¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ë¶È¥×¥ë¡¼¥Õ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¸øÉ½¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸Þ·î¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤¿À¤³¦¤ÎÉÔ¿³¥á¡¼¥ëÌó£·²¯ÄÌ¤ÎÆâ¡¢¾ÜºÙ¤òÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤¿£²²¯4000ËüÄÌ¤¬ÆüËÜ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±ÆüËÜ¿Í¤òÁÀ¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ´ÊÃ±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡Ó¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ò ¡ÓÆâ¤Ï¡Ø°Ç¥Ð¥¤¥È¤ÎÎò»Ë¡Ù¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÆüËÜ¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡£ËÜ½ñ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÃæ¹ñ¿Í¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¡¦Í¦µ£¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÈÃæ¹ñ¿Í¤Îµ¤¼Á¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¡ÊÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¡Ë¤³¤ÎÅÅÏÃ¡¢¤³¤Î¥á¡¼¥ë¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡¡±³¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤«¤Ê¡©¡¡º¾µ½¤«¤Ê¡©¡¡¤È¡£¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¤¹¤°¿®¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ãæ¹ñ¿Í¤ÏÉ¬¤ºµ¿¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¤¹¤°¿®¤¸¤ë¡Ó
¹ñºÝ¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¡¢»ñ»º¤ò»ý¤Ä¹âÎð¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£SNS¾å¤Ç¡Ö¥«¥Í¤¬Íß¤·¤¤¡×¼ã¼Ô¤â¼ç¤ÊÉ¸Åª¤À¡£
¡ÖSNS¤Ç¤Ï¡Ø¥¿¥¤¤ä¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Ð¥¤¥È¡££³¥õ·î¤Ç100Ëü±ß¡££±Æü£±»þ´Ö¶ÐÌ³¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¹¥¾ò·ï¤Îµá¿Í¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï³¤³°¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤¬»Å³Ý¤±¤¿æ«¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ£¸¶»á¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿Êç½¸¤Ë±þ¤¸¤¿Àè¤ËÂÔ¤Ä¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¾ï¼±¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ËöÏ©¤À¡£
Â¡´ïÇäÇã¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë
¡Ö³¤³°¤ÎÈÈºáÁÈ¿¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÙÇÃ×¤·¤¿¿Í´Ö¤ÏÏ«Æ¯ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ø¾¦ÉÊ¡Ù¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÂ¡´ïÇäÇã¤Î¥ë¡¼¥È¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð»¦¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¡¢¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ºÇ¸å¤ÏÂ¡´ï¤¬¡Ø¾¦ÉÊ¡Ù¤È¤·¤ÆÇä¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ£¸¶»á¡Ë
ËÜ½ñ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÍ¦µ£¤Î¾Ú¸À¤â¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÒÌ¿Îá¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¿Í¡ÊÏ¢¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í¤¿¤Á¡Ë¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç²¥¤ë¤È¤«¡¢ºÇ¸å¤Ï»¦¤·¤Þ¤¹¡£Â¾¤ËÊýË¡¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÃË¤â½÷¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£Æ¨¤²¤Æ¤â¸å¤Ç¤½¤Î¿Í¤Ï¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¼«Ê¬¤ÇÆüËÜ¤Þ¤Ç³¤¤ò±Ë¤®¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¶õ¤òÈô¤Ó¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¸ÀÍÕ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢Æ»¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ·Ù»¡¤äÂç»È´Û¤Þ¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¡ÊÃæÎ¬¡Ë¿©»ö¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Âô»³¤¢¤²¤ë¤È¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Æ¨¤²¤¿¤¤¡¢Í·¤Ó¤¿¤¤¡¢¤¤¤í¤¤¤íìÔÂô¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¡£°ìÆü¡¢Æó²ó¤°¤é¤¤¤Ç¡£¿å¤È²¿¤«¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤êÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡Ó
·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç±þÊç¤·¤¿¡Ö¥ê¥¾¡¼¥È¥Ð¥¤¥È¡×¤Ï¡¢À¸¤¤Æµ¢¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢ÊÒÆ»ÀÚÉä¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ã±½ã¤Êæ«¤Ë´Ù¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ½ñ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÀÄÃ«»á¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë±þÊç¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í´Ö¤Î¿´Íý¤òÆÍ¤¡¢¤¤¤«¤Ë¡Ö°·¤¤¤ä¤¹¤¤¡×¿Íºà¤òÁªÊÌ¤¹¤ë¤«¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ò¥Ð¥¤¥È¤·¤¿¤¤ÅÛ¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â¥«¥Í¤¬Íß¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢¤À¤«¤éÊç½¸¤Ï¤Þ¤ºà¹â³ÛÊó½·á¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡£»þµë1000±ß¤¸¤ã¶Á¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ê¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ê¤¦¤Þ¤¤»Å»ö¤Ï¡Ë¤Ê¤¤¤Ã¤Æµ¤ÉÕ¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÀ¤¤ÎÃæ¤â¤Ã¤È·Êµ¤¤¬¤¤¤¤¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤À¤«¤é¼Ò²ñ·Ð¸³¤¬Àõ¤¯¤ÆÀ¯¼£¤Ë¤â´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤ÅÛ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤Þ¤¡¡¢¤Þ¤È¤â¤Ê¼Ò²ñ¿Í¤ËÍè¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¤É¤Ã¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç·Ù»¡¤Ë¹Ô¤«¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ï¤³¤Ã¤Á¤âÉé¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯à¥Ð¥«á¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ó
¼Ò²ñ·Ð¸³¤¬Ë³¤·¤¯¡¢Êª»ö¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¤¡£¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÁÇÄ¾¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¿Íºà¤¬¡¢ÈÈºáÁÈ¿¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¡Ö¶ð¡×¤È¤Ê¤ë¡£ÀÄÃ«»á¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿Íºà¤¬¡ÖÊØÍø¡×¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡Ò¥Ð¥«¤Ã¤Æ¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤·¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤·¤«¤ä¤é¤Ê¤¤ÅÛ¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ÇµëÎÁ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤é¥é¥Ã¥¡¼¤°¤é¤¤¤Ë¤·¤«»×¤ï¤Ê¤¤ÅÛ¡£¤³¤Ã¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÅÛ¤Î¤Û¤¦¤¬ÊØÍø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤ÊÅÛ¤À¤«¤é¤³¤½²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î»Ø¼¨ÄÌ¤ê¤Ë¼õ¤±»Ò¤È¤«±¿¤ÓÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ó
º£¸å¤Ïµ¶·Ù´±º¾µ½¤¬Áý²Ã¤¹¤ë
¿ô¤¢¤ëº¾µ½¼ê¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢º£¸å¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤¬ÆÃ¤ËÁÀ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Æ£¸¶»á¤¬¤ß¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Öµ¶·Ù´±º¾µ½¡×¤À¡£
¡Ö·Ù»¡´±¤òñÙ¤ëº¾µ½¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤É¤Ç¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÂ¸ºß¤¹¤ë¸ÅÅµÅª¤Ê¼ê¸ý¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÌÜ¿·¤·¤¯¡¢Èó¾ï¤ËÄÌÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¡£³¤³°¤ÎÈÈºáÁÈ¿¥¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ø¥¿¥¤¥à¥é¥°¡Ù¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ£¸¶»á¡Ë
¤³¤Î¸ÅÅµÅª¤Ê¼ê¸ý¤Ï¡¢º£¤«¤é57Ç¯Á°¤ËÆüËÜ¤Ç¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡££³²¯±ß»ö·ï¤À¡£Çò¥Ð¥¤·Ù´±¤òÁõ¤Ã¤¿ÈÈ¿Í¤Ë¸½¶âÍ¢Á÷¼Ö¤¬ñÙ¤µ¤ì¤¿¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢ÈÈ¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ºÌ¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ¸½ºß¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥È¥é¥¦¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¡Öµ¶·Ù´±º¾µ½¡×¤¬ºÆ¤Ó¡¢À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤·¤«¤â¡¢¸½Âå¤Îµ¶·Ù´±º¾µ½¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¶î»È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¼ê¸ý¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹ªÌ¯¤À¡£
¡Ö¡Ø0110¡Ù¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òµ¶ÁõÉ½¼¨¤µ¤»¡¢¿®ÍÑ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤â»È¤¦¡£²èÌÌ¤Ë¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤ÎÀ©Éþ¤òÃå¤Æ¡¢·Ù»¡½ð¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤ÎÁ°¤ËºÂ¤ë¿ÍÊª¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ñÙ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ£¸¶»á¡Ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¼ê¸ý¤ËÂÐ¤·¡¢·Ù»¡¤â´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£¸¶»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©·Ù¤ÏSNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Öµ¶·Ù´±¤ËÃí°Õ¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤ò°ÛÎã¤ÎÇ®ÎÌ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëËÉÈÈ³èÆ°¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£·Ù»¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Öµ¶·Ù´±¡×¤Ï¡¢£³²¯±ß»ö·ï¤Ç¼ºÄÆ¤·¤¿°Ò¿®¤òºÆ¤Ó½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡¢ÀäÂÐ¤Ëµö¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¼ê¸ý¤À¤«¤é¤À¡£
¹ñºÝ¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤¬¤³¤Î¼ê¸ý¤òÆüËÜ¤ÇËÜ³ÊÅ¸³«¤µ¤»¤ë¾å¤Ç¡¢ºÇÂç¤Î¾ãÊÉ¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤é¤Ï¤½¤Î²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï¾¯¤·¤Ç¤âÉÔ¼«Á³¤ÊÆüËÜ¸ì¤ËÉÒ´¶¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÊÒ¸À¤ÎÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¤¹¤°¤Ë¸«ÇË¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Èà¤é¤ÏÆüËÜ¿Í¤òÙÇÃ×¡¦´Æ¶Ø¤·¤Æ¤Þ¤Ç¡¢¡È´°àú¤ÊÆüËÜ¸ì¡É¤Çº¾µ½¤òÆ¯¤«¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ£¸¶»á¡Ë
£³²¯±ß»ö·ï¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢·Ù»¡´±¤òñÙ¤ëº¾µ½¤¬³¤³°¤«¤éÁÈ¿¥Åª¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤ë¡£·Ù»¡¤¬·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÈÈºá¤Ë¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£Æ£¸¶»á¤Ï¡¢¤½¤ÎÊýË¡¤Ï¶Ë¤á¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤À¤È¸À¤¦¡£
¡Ö³¤³°¤Î°ìÈÌ»ÔÌ±¤¬¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²ø¤·¤¤ÏÃ¤Ï¡ÈÁê¼ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¡É¡£¤³¤ì¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£´Ø¤ï¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢Èà¤é¤Î½ÑÃæ¤Ë¤Ï¤Þ¤ëÂè°ìÊâ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¤¦¤Þ¤¤ÏÃ¤Ë¤Ï¾è¤é¤Ê¤¤¡£²ø¤·¤¤ÅÅÏÃ¤ä¥á¡¼¥ë¤ÏÌµ»ë¤¹¤ë¡£¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÂÐ¹³¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡ÖÁê¼ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÈÈºá¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ¤âÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤È¤¤¤¨¤ë¡£
´Å¤¤¸ÀÍÕ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤òÇËÃ¾¤µ¤»¤ë´í¸±¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Î¶¼°Ò¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ»ä¤¿¤Á¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»ö¼Â¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤Þ¤º½ÅÍ×¤À¡£
