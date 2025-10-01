心から愛している猫ちゃんに、「大好きだよ」と伝えたら、猫ちゃんが…？愛情あふれるふたりの感動するやりとりが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で30万再生を突破し、「天使です、愛しい♡」「お母さんに大好きだよって言われて嬉しかったんだね♡」といった声があがりました。

約束の印を持った六ちゃん

Instagramアカウント「＠doranekoikka」に投稿されたのは、ママさんに「大好きだよ」と言われ、お返事をするキジ白猫「六」ちゃんの姿をおさめた動画です。

六ちゃんは、先住猫ちゃんである「小六」ちゃんの4回目の命日に出会ったのだそう。小六ちゃんとお別れをする際、保護主さんは「生まれ変わっても分かるように、印をつけて帰ってきてね」と約束をしていました。

そして迎え入れた六ちゃんの背中には、その約束の印のような「六」という模様が。偶然とは思えない出会いと模様の一致に、保護主さんは小六ちゃんの生まれ変わりを信じずにはいられなかったといいます。

相思相愛です♡

そんな六ちゃんに、ある日ママさんは愛を伝えてみることに。心を込めて「大好きだよ」と声をかけると、俯き気味でお座りをしていた六ちゃんがぱっと顔を上げ、目を輝かせながらママさんを見つめ返したそう。

そしてなんと、甘えた声で「お母さん」と言ったのだとか。その表情はまるで笑っているようで、画面越しにも、お互いへの深い愛情が伝わってきます。

「お父さん」じゃなくて…？

普段からおしゃべりが得意だという六ちゃんは、ママさんには「お母さん」と呼びかけて甘えているそう。しかしパパさんに対しては「お父さん」ではなく、なぜか「パパ」と呼ぶのが六ちゃん流。

パパさんが出勤する時にはお見送りに行き、「パパ」と声をかけてくれるそう。六ちゃんのお見送りが可愛らしすぎて、仕事に行きたくなくなってしまいそうです。

ふたりの強い絆を感じる姿に、1.1万件もの高評価がついたこのリールには、「お互いを思いやって、心から信頼し合っているのが物凄く伝わってきます」「ママも六ちゃんも、お互いを思いやる優しい声で、とっても癒されますね♡」「お母さんのお声も六ちゃんの声も優しすぎて涙出ました」「うわっ～優しい声してて癒されました♡」「お母さんの「大好きだよ」の声が優しすぎて涙が出ました……」といった絶賛のコメントが多数寄せられました。

Instagramアカウント「＠doranekoikka」では、頭がよくおしゃべりが得意な六ちゃんの、賑やかで愛情に満ちた幸せな日常の様子を、多数の動画や写真で楽しむことができます。

