【独自】来春の「フジサンケイ広告大賞」見送りが決定！このままイベント自体が消滅する可能性も

「広告大賞」開催”見送り”決定

「FRIDAYデジタル」の取材により、来春（’26年４月）の「フジサンケイグループ広告大賞」（以下「フジサンケイ広告大賞」）が開催されないことがわかった。今春（’25年４月）に続き、２年連続の中止となる。

今春は、各部門の審査員にテレビCMの映像や広告記事の画像が配布され、審査がスタートしたところで、昨年12月末に、いわゆる“フジテレビ問題”が明るみとなり、同局への出稿を中止する企業が続出。同賞のノミネートも取り下げる企業が相次いだところで中止が発表された。

「FRIDAYデジタル」の問い合わせに、フジテレビは、

「来春の『フジサンケイグループ広告大賞』は、現在の状況を鑑み、開催を見送ることと致しました」

と回答。ただ、別の関係者によると、

「なんとか開催できないかと異なる形を模索しているところ」

という。しかし、有名ホテルの大宴会場での表彰式や盛大なパーティーが行われる可能性は極めて低く、希望的観測の域を出ない。

「これまでの表彰式やパーティーは、長年、フジテレビの広告担当者、広告代理店、各企業の宣伝担当者によるフジサンケイグループ代表だった日枝久氏（87）への、いわゆる“日枝詣（もうで）”が目的のひとつといわれていました。実際、日枝さんの周りには名刺交換や挨拶を希望する関係者で長蛇の列ができ、一昨年は、その様子を見つめる港浩一前社長（73）の姿もありました」（広告代理店社員）

そもそも、６月25日のフジテレビの株主総会を経て、７月からは大手のスポンサーの広告が「戻る」と複数のメディアも報じていた。実際、「サントリーホールディングス」「大和ハウス工業」「ロッテ」などの大手企業が本数は少ないながらも出稿を再開し、９月には「明治安田生命保険」が再開。「第一生命保険」や「日本生命」も再開することが明らかになっている。

「大手が二の足を踏んでいる間、フジテレビに出稿していたのは美容整形外科や弁護士法人グループ、中古品買い取り業者、そしてネット系生保会社などでした。企業側としては少なからず広告効果はあったので、大手生保会社も動いたのでしょう」（前出・社員）

つまり、大手企業の広告は戻ってきてはいるが、来春の同賞開催には間に合わなかったということなのだろう。そうなると、再来年春（’27年春）の開催はあり得るのだろうか。しかし、

「そう簡単な話ではない」

と話すのは、キャスティング会社スタッフだ。

フジ問題勃発前から検討していたトヨタ自動車

「７月29日、最大手ともいうべきトヨタ自動車（以下トヨタ）のCMがフジの深夜のニュース番組『FNN Live News α』で、番組内のコーナー『Monday MOTOR SPORT（マンデーモーターすぽると）』に合わせて放送するCMをコーナー限定で再開しましたが、全面再開とは言えません。

理由は大きく２つあります。CMを再開しようとしていた矢先に、いわゆるオンカジ問題で人気番組の制作者とアナウンサーの名前が大きく報じられ、続いて、３月の第三者委員会の報告書に記されていた“不適切会合”に出ていた“有力番組出演者”の名前なども女性週刊誌が報じたため、大手企業が『とてもではないが、全面的な出稿再開の判断はできない』などと判断したようです」

その“大手企業”の一つがトヨタだという。

「ここ数年、フジテレビの番組視聴率は『振り向けばテレビ東京』という時代からさらに下降し、横並びのテレ東の番組より低いこともあります。よく知られているのは夕方の『イット！』で、裏でテレ東が『孤独のグルメ』の再放送を始めてしまうと負ける日が増えるのです。『週間視聴率ランキング』でもフジテレビの番組が上位に入ることは、ここ何年もない状態です。

そうした状況に、トヨタは“フジテレビ問題”が勃発する前からスポンサーを降りることも検討していたと聞きました。今後、新たな“問題“が発覚すれば、フジテレビへの出稿はしないという判断になってもおかしくありません。今後、トヨタの全面的な出稿はあるのか。静観している企業は少なくないと思います」（前出・広告代理店社員）

同賞は、フジテレビ、ニッポン放送、文化放送、扶桑社など、文字通り、フジサンケイグループに広告を出している企業から出品されたCMや広告が表彰される、歴史ある賞だ。他の多くのCMコンテストがコピーライターやクリエイターらを表彰するのに対し「フジサンケイ広告大賞」は広告主に与えられるので、各分野に太い人脈をもつ日枝氏と大手企業の社長との蜜月が、賞の継続に深く関わっていたのだ。“広告主”も仕切っていた「フジサンケイグループ」の代表を日枝氏が退いた今、同賞再開の可能性は極めて低いかもしれない。

果たして、トヨタをはじめ、大スポンサーが全面的にフジテレビに戻ってくる日は訪れるのだろうか。