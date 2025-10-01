お芋好き集合ッ！！！【ファミマ】今食べたい「新作スイーツ・デニッシュ」

【ファミリーマート】から、秋にぴったりな「さつまいも」を使った商品が登場！ 今回は、食べ比べもおすすめの「スイーツ・デニッシュ」をピックアップ。見た目も味も◎ おいも好きもしっかり満足できそうな商品をご紹介します。

ファミマのお芋キャンペーンがスタート！

ファミリーマートで9 / 16からスタートしたのは、秋の風物詩となっているキャンペーン「ファミマのお芋掘り」。公式サイトによると「紅はるか・紅あずま・鳴門金時・紅芋」といった、さまざまな品種のさつまいもを使った全18種類の商品を販売しているそう。デザート・パン・お菓子のほかファミマで人気の「フラッペシリーズ」からも、お芋の甘みとバターの風味がマッチした「焼きいもバターシェイク」が登場しているそうなので、ぜひチェックしてみてください。

パッケージもかわいい「おいものデニッシュ」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「美味しすぎて一瞬でペロリ」と食べてしまったというこちらは、「スイートポテトタルトデニッシュ」です。焼きいもがデザインされたパッケージがかわいくて、ついつい手に取ってしまいそう。公式サイトによると「タルト生地を敷き詰めたデニッシュ生地に、紅あずまを使用したスイートポテトあんとスイートポテトクリーム」を合わせているのだとか。デニッシュ・タルト生地・スイートポテトのあん・クリームと、1つでいろいろな食感・味が楽しめそうです。

@ftn_picsレポーターHaruさんによると「スイートポテトあんとスイートポテトクリーム」がぜいたくに使われていて「お芋の美味しさを存分に楽しむことができました」と大絶賛。デニッシュにタルト生地が敷き詰められているので普通のデニッシュとは食感が異なり、「美味しさを倍増」させてくれるそう。お値段は\170（税込）です。

手土産にもおすすめ「おいものパウンドケーキ」

秋っぽいスイーツが食べたいなら「おいものパウンドケーキ」がイチオシ。レポーターHaruさんいわく「角切りにされた紅はるかがたっぷり」と入っているのだそう。生地はしっとりとしているとのことなので、コーヒーや紅茶といったお気に入りのドリンクと合わせて楽しむのもいいかもしれません。「文句なしの美味しさ」「コレはリピ確定」と絶賛されているので、おいも好きはお見逃しなく。お値段は\180（税込）です。

