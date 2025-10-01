飼い主が体調不良で横になっていたところ…？近くに来てくれた猫さんの「クセが強すぎる」看病が話題になっています。投稿は記事執筆時点で5.8万回再生を突破し、「クセ強いw」「体勢どうなっとんw」「笑い止まりませんでした」といったコメントが寄せられました。

【動画：体調不良で寝ていると、猫が近くにやって来て…まさかの『クセが強すぎる看病』に爆笑】

猫さんのクセが強すぎる看病

TikTokアカウント「うちのかぼす」に投稿されたのは、シャルトリューという種類の猫さん「かぼす」くんと、体調不良の飼い主さんとのワンシーン。この日、飼い主さんは体調が優れず、部屋で横になっていたそうです。

すると、かぼすくんは飼い主さんのそばへ行き、頭を下に、足を上に向けた“でんぐり返し”のような体勢に。しかも両足は飼い主さんの足や耳にしっかりと引っ掛けており、独特なポーズでありながら妙な安定感が感じられました。

「爪オプションヘッドマッサージ」で寄り添う

個性的な体勢で寄り添うかぼすくんですが、飼い主さんの頭を"マッサージ"しようと前足を伸ばし始めたのだとか。しかもその手は爪を出したまま。まるで頭をマッサージするかのような行動に、飼い主さんは「爪オプションヘッドマッサージ」と表現されています。

かぼすくんの『爪を立てて寄り添う行動』は、なんと今回だけでなく、かぼすくん流の甘え方なのだそうです。少々痛そうではありますが、飼い主さんは「猫がいたら頭痛もすぐ治るね」とコメント。クセの強い行動ながら、かぼすくんの看病によってしっかりと元気をもらえたようです。

この独特な看病姿には「体勢どうなっとんw」「寄り方のクセwww」「可愛いあんよで頭支えてるの最高すぎるww」「それにしてもニャンタマが可愛い」など、ユーモアと愛情のこもったコメントが多く寄せられていました。

猫さんならではの無邪気さと個性あふれる行動に、多くの人が笑顔になったようです。

TikTokアカウント「うちのかぼす」では今回の投稿のほかにも、かぼすくんの日常や去勢後の様子など、さまざまなシーンが公開されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「うちのかぼす」さま

執筆：machuno

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。