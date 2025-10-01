10月5日放送予定のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜、後0・55）では、1時間特別企画「金婚さんいらっしゃい！」と題して、50年前に番組出演した新婚夫婦が“金婚さん”としてスタジオに再登場する。



【写真】ずっとラブラブな71歳の夫婦 夫は「カッコいい」、妻は「かわいい」と大絶賛

1組目は福岡県在住、71歳の夫婦。2人の出会いは高校の文化祭で、妻の一目ぼれから恋が始まった。その恋は半世紀を経ても色あせることなく、今でもお互いを「ずっとカッコいい」「かわいい」とたたえ合う。夫婦円満の秘訣（ひけつ）は「ふれあい」。その言葉の真意に迫る。



2組目は消防士を定年まで勤め上げた74歳の夫と、家族のために奮闘した73歳の妻が登場。結婚からわずか2カ月後、夫の父親が死去。消防士を辞めて家業の酒屋を継ぐべきか悩む夫に、妻は「私が働くから消防士を続けて」と支え、幼い娘を背負って毎日酒屋の仕事をこなしたという。夫婦円満の秘訣（ひけつ）は「正しい夫婦ゲンカ」。その方法は実に変わったもので…。



また、前MCの桂文枝から2組にサプライズコメントも。金婚さんへのメッセージとともに当時のトークを振り返る。さらに、豪華賞品をかけてパネル絵合わせゲームに挑戦する、往年の名コーナー「ペアマッチ」も復活する。



（よろず～ニュース編集部）