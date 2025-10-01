ABCテレビの情報番組「news おかえり」（月～金、後3・40）の新お天気リポーターに、神戸大学3年の堀部真子さん（20）が就任。このほど、大阪市内の同局で就任会見が行われ、意気込みを語った。



【写真】大役にド緊張？ぎこちなくポーズを決める堀部さん

デビューを目前に控え「右も左も分からないような状況で、ちょっとドキドキが止まりません。冷や汗をかいています」とド緊張。「今はまだお天気リポーターという実感もなくて、番組スタッフさんの中で1人だけ浮いているのではと不安です」と率直な思いを吐露した。



母親に「アナウンサーを目指してみたら」と勧められ、見学したアナウンサースクールで同番組のお天気リポーターを募集しており、応募を勧められたことがきっかけだったという。



会見に同席した番組MCの横山太一アナウンサー（39）は「隣に立っているだけで堀部さんの良いところがすごく伝わってくるので、その魅力を画面でも出してほしい」とエール。また「お天気リポーターなので、暑いとか寒いとか感じるところもそのまま出してもらえたら、視聴者の皆さまはそれを見て『今、外はそうなっているんだ』と分かってくれると思う。体感したことを素直に表現してほしい」と期待を寄せた。



神戸大学国際人間科学部グローバル文化学科に在学し、特技は読経とヘアアレンジ、趣味はインドカレーの食べ歩きと個性豊かな20歳。「視聴者の皆さまが見ていて元気になるような、明るい気持ちになってもらえるようなリポーターになりたいです」と語った。



（よろず～ニュース編集部）