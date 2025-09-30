秋のご褒美パフェ先取りチェック！焼き芋やりんごなど旬の味覚満載で2000円の神コスパ
少し肌寒さを感じるようになったこの頃、秋の味覚がより恋しく…特に、こっくりとした甘さのさつまいもや甘酸っぱいりんごは、秋の訪れを感じさせてくれる代表的な食材。
そんな秋の恵みを贅沢に、そしてスタイリッシュに楽しめる極上スイーツが、名古屋駅からほど近いライフスタイルホテルの『ニッコースタイル名古屋』に10月16日(木)より登場します。
今回ご紹介するのは同ホテル内のカフェ「style kitchen Cafe & Bar」で楽しめる、期間限定のスペシャルパフェ「甘い収穫」です。
この秋、大人のご褒美スイーツにふさわしいこちらのパフェを徹底解剖！
まずはパフェの構成から
焼き芋とりんごが主役！
秋の深まりを感じる贅沢パフェ
「甘い収穫」は秋の味覚を詰め込んだ贅沢なパフェ。
深くて優しい味わいに心が満たされるご褒美スイーツです。
パフェの上部には、自然な甘みと瑞々しい食感を引き立てたりんごのコンポートゼリーをあしらい、その上には、香ばしく仕上げた紅はるかのチップを添えて、趣の異なる食感の調和を楽しめます。
また独特の弾力を楽しめる、台湾で人気のスイーツ「紫芋のQQボール」を加え、色彩と食感にさらなる奥行きを持たせています。
中央に配したクレミアソフトクリームの濃厚なミルク風味が、デザート全体に一体感も。
続く層には、口当たりなめらかなブリュレクリームを重ね、さらにその下には、甘み豊かな焼き芋と焼き芋ソースを配し、秋の実りを贅沢に表現。
糖度の高さで知られる安納芋を用いたアイスクリームも、より一層深い味わいを引き出しています。
中層には、黒糖の風味豊かなわらび餅を忍ばせ、ほろ苦いコーヒーソースとともに味覚に心地良い余韻を。
さらにチョコレートクランチ、メープルアイスクリーム、グラノーラが重なることで、味わいの立体感と食感の変化による軽快なリズムをもたらします。
最下層には、赤ワインで丁寧に煮込んだりんごのコンポートと、華やかに香るアップルティーゼリーを組み合わせて、果実と紅茶の芳醇な香りが余韻となって広がります。
甘さの中にも気品を感じさせる仕立てで、食後のひとときを優雅に締めくくります。
層ごとに変化する風味と食感。ラストまで飽きのこない、秋のごちそうを重ねた甘い誘惑をぜひ！
価格や提供時間など
【商品名】
焼き芋と林檎のパフェ「甘い収穫」
【提供期間】
10/16(木)～12/31(水)
【提供時間】
11:30～17:30※日曜～17:00
【提供店舗】
ニッコースタイル名古屋1階
style kitchen Cafe & Bar
【価格】
2,000円
アクセスとロケーション
名古屋の中心で感じる
スタイリッシュな秋のひととき
『ニッコースタイル名古屋』は、名古屋駅からも歩いて10分ほど、伏見駅や国際センター駅から徒歩圏内という好立地です。
ショッピングや仕事帰りなどに立ち寄るのにも便利で、洗練された大人のための空間が広がっています。
「style kitchen Cafe & Bar」は、ガラス張りの明るい空間で、席の間隔もゆったりとしているので、都会の喧騒を忘れさせてくれるような、心地良い時間を過ごせます。
というわけで「甘い収穫」は、名古屋駅周辺での優雅な女子会やご褒美タイムのお供にぴったりです！
今年の秋は「甘い収穫」で、忙しい毎日にちょっとした贅沢を加えてみませんか？
美味しいスイーツで秋の深まりを感じて、心も体もリフレッシュしてくださいね！
店舗名：ニッコースタイル名古屋
住所：名古屋市中村区名駅5-20-13
電話番号：052-211-8050
営業時間：パフェ提供11:30～17:30※日曜～17:00
定休日：不定休
公式サイト：https://nagoya.nikkostyle.jp/