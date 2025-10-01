最大30％オフ！PS5用ソフト『Cat Girl Survivor』期間限定セール＆アップデート情報

Minimum Studio Corp.は、PlayStation 5にて好評配信中のローグライトアクションゲーム『Cat Girl Survivor』の期間限定セールを2025年9月24日より開始しています。

「東京ゲームショウ2025」の開催を記念したセールで、10月8日(水)までの期間、最大30％オフの特別価格で購入できます。

あわせて、無料ステージの追加や有料DLCの販売も開始され、ゲームの世界がさらに広がります。

PS5用ソフト『Cat Girl Survivor』期間限定セール＆アップデート情報

【セール概要】

セール期間：2025年9月24日(水)〜10月8日(水)

対象プラットフォーム：PlayStation Store

セール内容：『Cat Girl Survivor』本編が最大30％オフ

『Cat Girl Survivor』とは

レトロでかわいいピクセルアートが特徴の、爽快感あふれるローグライトアクションサバイバルゲームです。

猫耳ヒロインが、敵の大群を一気になぎ倒していくのが魅力。

様々なスキルを獲得・組み合わせ、「伝説スキル」を解禁していくシステムで、同じステージでも毎回新たなプレイ体験ができます。

また、新しく導入された「遺物スロット」システムで武器を自由にカスタマイズするなど、深みのある育成も楽しめます。

無料ステージ追加＆有料DLC配信

今回のセールにあわせて、既存の7つのステージに加えて2つの無料ステージが追加されました。

さらに、5つのエピソードで構成された有料DLCも配信を開始。

有料DLCでは、本編では語られなかったキャラクターたちの物語を豪華声優陣によるフルボイスで楽しむことができます。

東京ゲームショウ2025に出展

『Cat Girl Survivor』を手掛けるMinimum Studioは、「東京ゲームショウ2025」にも出展しています。

ブースでは、新機能の試遊ができるほか、続編である『Cat Girl Survivor 2』の情報公開や試遊体験も実施。

ゲームを試遊、または購入した来場者には限定グッズも用意されています。

お得なセール価格でゲームを始められる絶好の機会。

既存のプレイヤーも楽しめる無料アップデートや有料DLCが追加され、今が『Cat Girl Survivor』を遊びつくすのに最適なタイミングです。

PS5用ソフト『Cat Girl Survivor』の期間限定セールとアップデート情報の紹介でした。

