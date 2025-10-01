【山粼武司 これが俺の生きる道】#29

【続きを読む】叱責、鉄拳、罰金…試練の日々で星野監督よりも「怖かった人」

罰金の話の続きをしよう。

俺が食らった最高額は100万円。1回目は3年連続で春季キャンプ初日に風邪をひいたとき。2回目は1996年6月15日、広島戦（広島市民球場）でのことだった。

96年はシーズン序盤から調子が良かった。5月までに9本塁打を放ち、絶好調で迎えた広島戦に「6番・左翼」でスタメン出場することが決まった。

試合前の走塁練習中、球場の土がぬかるんでいた影響で打球がイレギュラー。避けきれずにふくらはぎに直撃し、激痛に襲われた。

結局、守備に就くことも打席に立つこともなく、一回表の終了後に途中交代。治療してホテルに引き揚げ、静養するしかなかった。

試合は1-4で先発の大野豊さんに完投負け。チームが帰宿してしばらくすると、監督付広報の金山（仙吉）さんがニヤニヤしながら部屋に来て、こう言った。

「お〜い、タケ！ オッサン（=星野監督）が7ケタだって〜」

最初は何のことか分からなかった。7ケタということはつまり、100万円。

「大野がいらんこと言うもんで、『罰金持ってこい！』と……」

聞けば、大野さんが試合後のヒーローインタビューで「今日は山粼がいなかったから、少し楽な展開にできました」と話したことに、星野監督が「アイツのせいで負けたんや！」と激怒したという。

試合に出ていないのに100万円……とんだトバッチリを食った。

打撃の調子が悪くなったときも、罰金の恐怖にさいなまれた。

俺と大豊（泰昭）さんが高めの真っすぐのボール球に手を出し、凡退を繰り返していると、星野監督から「おまえら、ボール球振れんようにしたろうか。高めのボール球振ったら、1球10万円な」とクギを刺された。

「高め」といってもストライク、ボールの見極めが難しい場合もある。一、二軍を行ったり来たりの安月給選手だった俺にとって、10万円はとんでもない金額。振ったら罰金を取られるし、振らずに凡退しても怒られる……。恐怖のあまりバットが出ず、「イップス」状態になったこともあった。

今の時代はコンプライアンスの問題もあり、罰金制度は随分減っただろうが、当時は牽制死を食らって100万円を取られた選手もいた。

集めに集めたあの罰金はどこへ行ったのか。今でも、当時の仲間同士で話題になる。球団施設の改修費用に使ったという人もいたけど、球団から直接、そんな話を聞いたわけではない。

ああ……領収書をもらっておけばよかったよ。（つづく）

（山粼武司／元プロ野球選手）

◇ ◇ ◇

次回は、叱責、鉄拳、罰金など試練の日々の中で、山崎氏が星野監督よりも恐れ、同時に尊敬していた人物と、そのエピソードについて詳しく綴られている。

●関連記事【続きを読む】…も要チェックだ。