『あんぱん』特別編第3回、珍しく元気がない“たくや”大森元貴 そんな彼の元に“嵩”北村匠海が現れる
今田美桜が主演を務め、北村匠海と共演した連続テレビ小説『あんぱん』の特別編。4夜連続放送の第3回となる今夜は、いせたくや（大森元貴）を主人公に、たくやと永輔（藤堂日向）、嵩（北村匠海）の友情物語が描かれる。
【写真】大森元貴、雰囲気ガラリの激変にファン驚き「変幻自在」「お見事」
『あんぱん』特別編では、人気キャラクターたちの知られざる物語を描くスピンオフドラマと、『あんぱん』出演者の座談会が届けられる。
第3回では、ドラマパートではたくや（大森元貴）が主人公の「男たちの行進曲」、座談会パートでは「あんぱん」ヒロイン・今田美桜が、北村匠海と撮影を振り返るスペシャル対談（前編）を送る。
【第3回「男たちの行進曲」】
カフェで深いため息をつくたくや（大森元貴）。永輔（藤堂日向）は珍しく元気のないたくやに彼なりのアドバイスをするが、たくやは前向きになれずにいた。
そこに嵩（北村匠海）がやってきて、いい歌詞が思いついたと言って歌詞を渡すと、それを読んだたくやは笑みがこぼし、おもむろに作曲を始める。
『あんぱん』特別編第3回「男たちの行進曲」は、NHK総合にて10月1日23時放送。
