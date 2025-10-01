三谷幸喜×菅田将暉 80年代の渋谷を舞台にした青春群像劇『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』今夜スタート
三谷幸喜が脚本を手がけ、菅田将暉が主演を務めるドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系／毎週水曜22時）の第1話が1日の今夜放送される。
【写真】浜辺美波が神社の巫女・江頭樹里役で出演
本作は1984年の渋谷を舞台に、三谷の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリーで紡ぐ青春群像劇。カルチャーの発信地として多くの若者でにぎわっていたバブル前夜の渋谷。浮き足立つ世相の一方で、街の片隅には若者たちの苦悩と挫折、時に恋模様もあった。不器用ながらも、生きることに一生懸命な“人間くさい”人たちが、目と目を合わせ、心と心を通わせ、時に激しく衝突しながらもエネルギッシュに生きた「1984年」という時代を、三谷ワールド全開で笑いと涙いっぱいに描いていく。
■第1話あらすじ
昭和59年秋。蜷川幸雄に憧れる演出家の卵、久部三成（菅田将暉）は路頭に迷っていた。あまりの横暴ぶりに、彼は劇団から追放されてしまったのだ。
あてもなくさまよう久部が迷い込んだのは怪しいアーケード街。ストリップ小屋のネオンが光るその商店街の名は「八分坂」。
渋谷駅から8分でたどり着くから八分坂と呼ばれているのだが、そのアーケードにはこう刻まれている。“Pray speak what has happened（何があったか話してごらん）”。無料案内所のオババ（菊地凛子）に誘われて、久部はWS劇場の扉を開く…。
ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』はフジテレビ系にて毎週水曜22時放送。
