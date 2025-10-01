のどぐろ・白えび・信州牛も！東武百貨店 池袋本店「北陸・信越展」

東武百貨店 池袋本店では、2025年10月1日(水)から7日(火)までの7日間、「北陸・信越展」を開催します。

新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県の5県から、グルメと工芸あわせて81店舗が集結。

日本海の幸をふんだんに使った海鮮弁当や信州牛の肉弁当などのできたてグルメから、初出店のスイーツ、定番のご当地グルメまで、北陸・信越の味覚をバラエティ豊かに楽しめます。

東武百貨店 池袋本店「北陸・信越展」

期間：2025年10月1日(水)〜7日(火)

場所：東武百貨店 池袋本店 8階催事場

営業時間：午前10時〜午後7時

できたての名産・名物グルメ

金澤玉寿司「北陸づくし」

価格：2,970円(1折)

石川産能登ふぐや北陸産のどぐろの握りと、紅ずわい蟹や白えびなどを盛り付けたちらし寿司を一度に楽しめる、東武限定の贅沢な逸品です。

肉のコイズミ「信州りんご和牛A5味わい弁当」

価格：2,700円(1折)

りんごで育てた信州牛のローストビーフ、ステーキ、焼肉を一度に味わえる、東武限定の肉弁当です。

福そば「越前おろしそば・焼き鯖寿司2貫セット」

価格：1,301円(1人前)

福井名物の越前おろしそばと、若狭名産の焼き鯖寿司を楽しめるイートインメニューです。

初出店のスイーツ

米粉スイーツ工房 SUNNYDAYS「四角い米粉シュークリーム『myblock』」

価格：1,301円(6個入)

シュー生地に新潟県産米粉を使用した、クリームたっぷりで食べ応え抜群の四角いシュークリームです。

山奥チョコレート 日和「生チョコサンド」

価格：432円(1個)

シンプルなクッキーで生チョコをたっぷり挟んだ、福井から初出店の贅沢なサンドです。

加賀麸匠一「生麸ソフトクリーム」

価格：750円(1個)

石川から初出店のお麸屋さんが作る、蓬と柚子の生麸串、つぶあんをトッピングしたソフトクリームです。

定番のご当地グルメ＆旬のフルーツ

会場には、富山の「ます寿司」や長野の「おやき」、石川の「きんつば」といった定番のご当地グルメも勢ぞろいします。

また、長野県産の「ナガノパープル」や「シャインマスカット」といった旬のフルーツや、それらを使ったジェラートなども楽しめます。

北陸・信越5県の美味しいものが一堂に会し、できたての弁当から話題のスイーツ、定番土産まで、食欲の秋を満たすグルメ旅を池袋で楽しめます。

東武百貨店 池袋本店で開催される「北陸・信越展」の紹介でした。

