いよいよメジャーリーグのポストシーズンが始まる。なんといっても注目は、ワールドシリーズ連覇を狙う大谷翔平、山本由伸らが所属するロサンゼルス・ドジャースだ。はたして、ドジャースは大混戦の戦いを勝ち抜き、ワールドシリーズの舞台にたどり着けるのか。メジャー解説でおなじみの武田一浩氏にポストシーズンの行方を占ってもらった。

【フランコーナ監督の采配に要注意】

── ドジャースの大谷翔平選手が所属するナショナル・リーグ、そしてアメリカン・リーグも同様に、東・中・西の各地区優勝チームと、地区優勝を除く勝率上位３チームを合わせた計６チームがポストシーズンに進出するわけですね。

武田 西地区を制したロサンゼルス・ドジャース（勝率.574）ですが、勝率では中地区優勝のミルウォーキー・ブルワーズ（.599）や東地区優勝のフィラデルフィア・フィリーズ（.593）を下回っています。そのため、ナ・リーグの「地区優勝を除く勝率上位３チーム」の３位にあたるシンシナティ・レッズ（中地区３位、勝率.512）と、まず「ワイルドカード（３戦制）」を戦うことになります

── ３戦制だと、日本で言うクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージではないですが、どちらが勝つかわかりませんね。

武田 レギュラーシーズンでのレッズとの対戦成績は、ドジャースが５勝１敗と勝ち越しており、相性は悪くありません。ただし、レッズの指揮を執るのは名将テリー・フランコーナ監督です。彼は2004年、ボストン・レッドソックスをワイルドカードから勝ち上がらせ、チームを86年ぶりのワールドシリーズ制覇に導きました。さらに、松坂大輔投手や岡島秀樹投手を擁した2007年にも世界一を達成しています

── メジャーを代表する名将のひとりです。

武田 その後、クリーブランド・インディアンス（現・ガーディアンズ）時代に計３度の「最優秀監督賞」を受賞しました。そして今年からはレッズの指揮を執り、当初はここまで勝ち上がれるとは思われていなかったチームを率いて、最後は（千賀滉大の所属する）ニューヨーク・メッツを逆転してワイルドカードを獲得しました。継投に長けているだけに、フランコーナ監督の采配は要注意です。

── ポストシーズンで、ドジャース先発投手の順番はどうなんでしょうか？

武田 おそらく、サイ・ヤング賞２度受賞のブレーク・スネル（５勝４敗）、山本由伸（12勝８敗）、大谷翔平（１勝１敗）、タイラー・グラスノー（４勝３敗）になるでしょう。山本や大谷といった日本人投手のコントロールの精度は世界一で、短期決戦ではやはり大きな武器になります。本当に優秀ですよね。投手が崩れるのは、たいてい四球からですから。

一方のレッズには、快速球を誇るハンター・グリーンや俊足のエリー・デラクルスといった選手はいますが、総合的なチーム力ではドジャースのほうが明らかに上。ふつうに戦えば勝てるはずです。ドジャースとしては第２戦で決着をつけ、大谷を次の「ディビジョン（地区）シリーズ」の初戦に回したいところですね。

── レギュラーシーズン、ドジャースの先発投手は６人ほどいましたが、終盤はリリーバーがことごとく打ち込まれました。

武田 ポストシーズンは試合間隔に余裕があるため、先発投手は４人で大丈夫です。今季限りでの引退を表明したクレイトン・カーショーもリリーフに回るのではないでしょうか。

【ディビジョンシリーズは苦戦必至】

── 次の「ディビジョンシリーズ（５戦制）」は、大谷選手（55本）をホームラン王争いで下したカイル・シュワーバー（56本）がいるフィラデルフィア・フィリーズですね。

武田 エース格のザック・ウィーラー（10勝５敗）は故障中ですが、それでもヘスス・ルサルド（15勝７敗）、クリストフェル・サンチェス（13勝５敗）、ランヘル・スアレス（12勝８敗）といった実力派投手が揃っています。

打線も、トレー・ターナー（打率.304、15本塁打、69打点）、アレク・ボーム（打率.287、11本塁打、59打点）、Ｊ．Ｔ．リアルミュート（打率.257、12本塁打、52打点）ら、ポストシーズンに強い勝負勘を持つ好選手が多く、ナ・リーグで最も手強い相手と言えるでしょう。

── レギュラーシーズンでもドジャースは２勝４敗と負け越しています。

武田 シーズン終盤の直接対決３連戦（１勝２敗）で、ドジャースナインも手強さを肌で感じ、「フィリーズに勝てれば......」「フィリーズ戦がひとつのヤマだ」と思っているんじゃないですかね。頂点まで、今年はけっこう"茨（イバラ）の道"ですよ。

── フィリーズを下したら、リーグチャンピオンシップ（７戦制）に進みます。

武田 反対側のブロックでは、まずワイルドカードで地区優勝を除く勝率１位（.568）のシカゴ・カブスと同勝率２位（.556）のサンディエゴ・パドレスが戦います。

── カブスには鈴木誠也選手、今永昇太投手、パドレスにはダルビッシュ有投手、松井裕樹投手がいますね。

武田 鈴木は、松井秀喜や大谷に次ぐ「30本塁打・100打点」を達成し、今季は大いに奮闘しました。一方、今永（９勝８敗）は直近３試合でクオリティ・スタート（６回３失点以内）を記録できておらず、どこまで復調できるかがカギになります。パドレスは早々にポストシーズン進出を決めており、短期決戦ではやはり怖い存在ですね

── その勝者がミルウォーキー・ブルワーズと「ディビジョンシリーズ」を戦うわけですね。

武田 ブルワーズは地区優勝した３チームのなかで最も高い勝率を誇り、レギュラーシーズンではドジャース相手に６戦全勝しています。ただし、ブルワーズはポストシーズンでは意外と結果を残せていません。もしパドレスが勝ち上がってくると、ラテン系の選手が多く、チーム全体のノリもよく勢いがあります。そのため、ブルワーズを食ってしまう可能性も十分にあり、ポストシーズンは本当に何が起こるかわかりません。

【ワールドシリーズ進出のキーマンは？】

── となると、ドジャースが２年連続ワールドシリーズを制するには、繰り返しになりますが、まずはディビジョンシリーズのフィリーズ戦がカギということですね。

武田 特にカギを握るのはブルペン（リリーフ陣）ですね。故障者リストから最終盤に復帰し、好調の片鱗を見せた佐々木朗希を"ここ一番の場面"で起用してくる可能性はあると思います。シーズン中に先発で使われていた投手のなかで、勝ちゲームを任せられるリリーバーといえば、エメ・シーハン（６勝３敗）や、先に触れたカーショーくらいでしょう。

── 日本人ファンとしては、ワールドシリーズで吉田正尚選手が所属するボストン・レッドソックスや、昨年戦ったニューヨーク・ヤンキースとの対戦を期待したいところです。

武田 ふつうに考えれば、アメリカン・リーグはその２チームと東地区優勝のトロント・ブルージェイズですよ。しかし、西地区を制したシアトル・マリナーズも今年は強いです。

── マリナーズは2001年以来、じつに24年ぶりの地区優勝を果たしました。

武田 今シーズンはカル・ローリーが捕手として初の60本塁打を放ちました（本塁打と打点の二冠）。投打ともに侮れないですよ。

── 思えば、昨年のワールドシリーズは大谷選手が第２戦で二塁盗塁時に左肩を負傷し、フレディ・フリーマンが４本塁打をマークしてMVPに輝きました。

武田 大谷は個人的に雪辱を期したいところでしょうが、今年はドジャースがワールドシリーズまで行くのは大変だと思います。ただ、シーズン中の戦いぶりだと苦しいですが、ポストシーズンは予想がくつがえりますから。

── 日本のポストシーズンとの違いは何かありますか？

武田 日本はCSファイナルステージで１勝のアドバンテージがありますが、メジャーのポストシーズンはアドバンテージなしのガチンコ勝負です。「３位からの優勝はおかしい」なんて声も上がりません。そしてメジャーのポストシーズンは、投手の使い方が本当に難しい。そのあたりにも注目して見ると、より面白くなると思います。