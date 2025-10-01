◆第６０回京都大賞典・Ｇ２（１０月５日、京都競馬場・芝２４００メートル＝１着馬に天皇賞・秋の優先出走権）

第６０回京都大賞典・Ｇ２（５日、京都＝１着馬に天皇賞・秋への優先出走権）でサブマリーナが重賞初制覇し、飛躍の秋へつなげる。新潟大賞典２着、チャレンジＣ４着と重賞で通用する力は証明済み。「古馬になって体がしっかりしてきたので、今回は詰めて使える。精神的にも大人になってきた」と庄野調教師は成長にうなずいた。

この日は栗東・坂路をキャンター。６５秒０―１５秒４でシャープに駆け上がった。前走のチャレンジＣは、阪神内回りコースで器用に立ち回れなかったが、今回は５戦３勝の京都。久保智助手が「武豊ジョッキー（今回は横山和）も京都の方がいいと言っていた。下り坂でスピードに乗れる」と言うように、名手も太鼓判。「京都の外回りコースは結果も出ていますし、距離も問題ないと思う」とトレーナー。スウィープフィート（２４年チューリップ賞）に続く、自身が管理したスワーヴリチャードの産駒での重賞２勝目へ期待を込めた。（戸田 和彦）