そのまま食べても美味しいけれど、お好みのソースを「つけて食べる」と新たな味に出会える。そんな「ディップグルメ」が続々登場しています。

タコスもおかきも“ディップ”が人気

最新トレンドから、ちょっと気になることまで取材する「THE TIMEプチマーケティング部」では、最近、食に関する“ある共通点”を発見。

▼チュロスブーム（9/2放送）では、チュロスに【ソースをディップ】。

『Dongrami』（東京・新大久保）では、定番の甘いものから、カルボナーラといった変わり種まで6種類からソースを選べます。

THE TIME,マーケティング部 西堀文部員：

「カリカリのチュロスにとろーんとしたチョコが相性抜群」

▼注目の東京駅手土産（8/11放送）では、創業100年の老舗が展開する『きりのさか by Chuoken Senbei』が発売した【ディップするおかき】が人気に。

THE TIME,マーケティング部 齊藤美雅部員：

「おかきに桜えびが入っているのでその香りが鼻に抜ける。レモンタルタルをディップすることで、より爽やかな味わいになる」

さらに、▼タコスブーム（8/7放送）では、『BLUE ENTRANCE KITCHEN』（東京・中目黒）の、ほぐし肉のタコスを【スープにディップする】メニューが登場。

THE TIME,マーケティング部 原千晶部員：

「スープがお肉とチーズにしっかりしみ込んで、パリパリ生地なんだけどスープに付けることでちょっと“パリッしなっ”が楽しめる」

このように、いま【ディップグルメ】が大ブーム。「楽天ぐるなび」によると、ディップグルメを提供する飲食店は、この一年で100店舗以上増加しているといいます。

『ぐるなび』飲食店支援事業部・山本瑛美さん：

「2023年の春ごろから徐々に注目が集まって、今だんだん定番になってきている」

スタバも参入「ディップグルメ」なぜ人気？

ディップグルメの魅力はどこにあるのでしょうか？

「そのままでも美味しいけど、気分転換に味付を楽しむ。味変」（10代女性）

「交換してみるとかが出来て、色んな味を楽しめるのがいい」（10代女性）

9月1日に新宿にオープンした『スターバックス リザーブ® カフェ 新宿マルイ本館2階店』でも、「ディップグルメ」が楽しめます。

スターバックスのコーヒーとイタリアンベーカリーが同時に楽しめるカフェで、店舗限定の豆を使用したコーヒーやフラペチーノを始め、スコーンやドーナツ、キッシュなどフードも充実。

さらに、“ここでしか食べられない”のが、イタリア流クロワッサン「コルネッティ」（380円）です。

伝統的なクロワッサンが三日月型なのに対し、コルネッティはシンプルなひし形。

サクサクのコルネッティを“自分好みのドリンクにディップして食べる”スタイルが楽しめます。

『スターバックス』商品本部・小室康明さん：

「コーヒーをただの飲み物としてだけではなく、幅広い方々に新しい楽しみ方をしてもらいたい。そのきっかけとして今回ディップスタイルを取り入れた」

少し甘くてコクのある「クラシック ダブル トール ラテ」（750円）にディップするのが一番のおススメとのこと。

THE TIME,マーケティング部 西堀文部員：

「ラテも甘めでコルネッティのバターの塩味にすごく合う。相性ばっちり」

「15種のソース」で楽しむポテト

東京・秋葉原にある『ベルギーフリッツスタンド bintje. (ビンチェ)』で食べられるディップグルメは、ベルギーのフライドポテト。

“ビンチェ種”と呼ばれるベルギー産のジャガイモを太めにカット。二度揚げするのも、本場ベルギー流です。

そして、ポテトが入っている容器も独特。

コーン型の紙製容器の上部には、ディップソースを入れるポケットがあり、ワンハンドでディップOK。

ソースは定番のケチャップ、マヨネーズを始め、アボカド、ベーコン、バジルなど15種類から選べます。（フリッツ590円〜・ディップ60円〜）

西堀部員：

「濃厚黒トリュフマヨネーズのソース。黒トリュフの香りが鼻からすごく抜ける。ポテトの甘みにめちゃくちゃ相性がいい！美味しすぎる」

新しい味と楽しさに出会える「ディップグルメ」が広がりをみせています。

（THE TIME,2025年9月30日放送より）