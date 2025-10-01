「1000回落としても割れない食器」ARASで急成長！専務も従業員もリスキリングに成功した石川・加賀市に拠点を置く企業の変革

日本での「リスキリング」は、いまだ個人に寄りかかる部分も大きく、企業や自治体といった組織が中心になって取り組む環境が整備されているかと言われれば、課題も多く残る。



しかし、日本でもリスキリングで成功を収めている企業がある。SNSで話題となった割れない食器「ARAS（エイラス）」で成長を続ける石川県加賀市の石川樹脂工業株式会社だ。



リスキリングの第一人者である後藤宗明さんの著書『AI 時代の組織の未来を創るスキル改革 リスキリング【人材戦略編】』（日本能率協会マネジメントセンター）から、一部抜粋・再編集して紹介する。

新規事業を成功に導くリスキリング

2024年、日本経済新聞社が主催する日経リスキリングサミットアワードにて大賞を受賞した石川県加賀市に本社を置く石川樹脂工業株式会社は、チェンジマネジメントの一環としてリスキリングを成功に導き、労働生産性を3年間で2倍、新規事業を全社売上の7割超にまで成長させた実績を持つ地域の未来を牽引するエクセレントカンパニーです。

事業内容は樹脂製の食器雑貨、工業部品、仏具、その他OEM商品の企画、製造並びに販売ですが、下請けを中心とするOEMの事業から企業変革に取り組み、現在では自社の食器ブランド売上が7割にまで成長する大胆な変化を遂げています。

背景として少しだけ石川県加賀市について触れておきます。石川県加賀市は2014年に消滅可能性都市リストの中に名を連ねていますが、宮元陸市長のリーダーシップのもと、国家戦略特区の1つである「デジタル田園健康特区」指定されており、さまざまな新しい取り組みが次々と生まれている地域です。

しかし少子高齢化が進み、労働者確保にも困難を抱えています。石川樹脂工業の石川勤専務取締役が2016年に着任し、さまざまな企業変革の取り組みを開始しました。

まず「公平さ、透明性、誠実さ、責任感、チャレンジ精神」の5つの価値観を目指すべき会社像として社員の皆さんと共有し、「素材の力で世界を変える、働き甲斐のある会社」を目指すというビジョンを掲げました。

リスキリングのため実践したこと

以下に石川樹脂工業のチェンジマネジメントとリスキリングの取り組みをご説明します。

（1）生産性向上を実現するデジタルツールの導入

前述の目指すべき会社像を作る最初の取り組みとして、社内コミュニケーションのあり方の改革から始めました。口頭やメールでの業務伝達から、Slackを導入し、透明性が高く、経緯を後から確認しやすい形に切り替えていきました。

まずは無料プランでマーケティングチームでテスト導入し、問題ないことを確認した後、少しずつ部門ごとに導入し、有料プランにて全社導入に至ったといいます。結果として、言った言わないが激減し、オープンでフラットな組織構造に変革していく礎になったと仰います。

石川専務が繰り返し仰るのは、「スモールスタートの重要性」です。少しずつ成功体験を持ちながら、効果を実感しながら変革を重ねていくのがポイントなのです。

（2）ECサイトでのオンライン販売の開始

プラスチック製品をOEMで納入する際、端数の製品が出た場合に廃棄していたものを、BtoC市場でオンライン販売をやってみるという試みからスタートされたそうです。

まず一番最初は、石川専務が自らAmazonで始めてみたそうです。今までそうした業務を行ったことは過去なかったそうなのですが、広告代理店に依頼をしてレクチャーをしてもらいながら、自ら学習し、ノウハウを貯めていったのだそうです。

そして次に、デジタルマーケティング分野の業務を担当する社員の方を抜擢し、自分が培ってきたノウハウを少しずつ伝授していきます。

もともとは金型の設計を担当していた従業員の方が、デジタルマーケティングに求められる適性がありスキルが伸びるのでは、と考えて指名をされたそうです。開始してわずか3ヶ月間でAmazonの売上が倍増となり、しばらくして全社売上の1割を生み出すまでに成長させたのだそうです。

現在はデジタルマーケティング部門を拡大し、3名のスタッフの方をまとめるリーダーに昇格をしているそうです。

産業用ロボットの導入も

（3）産業用ロボットの導入による製造プロセスの改革

当時抱えていた経営上の課題として人件費などの固定費の増大がありました。2019年には44名いた外国人技能実習生を新型コロナウイルス感染症が広まったタイミングで、契約満了をもって更新しない形で、少人数に絞り、産業用ロボットを展開しているファナック株式会社の工場の視察に行き、産業用ロボットの導入によって、製造プロセスの自動化に取り組んでいきました。

最初はロボット活用が成功するかどうかについては半信半疑だったそうで、ここでもまずはスモールスタートで進めます。

従業員の中で今までロボットを触ったり、またオペレーション用のプログラミングなどの経験を持った方はいなかったので、まず1台だけ導入し、トレーニングプログラムを受講し、まず2名体制で伴走支援をもらいながら、進めていったそうです。

ここでも、最初に抜擢されたロボットオペレーターは、もともと品質管理部で働いていた方で、リスキリング支援をファナックのサポートをもらいながら進めています。

2025年現在では、産業用ロボットの導入台数は20台を超え、製造プロセスの自動化率は50％を超えるに至っているそうです。特にこのロボット導入の成功が、労働生産性を2倍に引き上げる大きな要因になっているのです。

（4）事業ポートフォリオ転換を実現する自社食器ブランドの開発

前述のような企業改革を推し進めながら構想を練っていたのが、自社ブランドによる「樹脂（プラスチック）の新しい価値提案」だったそうです。金沢市のデザイン事務所Secca（セッカ）と一緒に新しいブランド創造に取り組んでいきます。

3Dデジタル技術を活用して、複雑な木目模様や波を打った形状のデザインを作り出し、4年の準備期間を経て、2020年3月、ついにARASという自社ブランドの食器事業の販売が開始します。

「1000回落としても割れない食器」として人気ブランドとなり、インスタグラムでは約30万のフォロー（2025年6月時点）がつき食器ブランドでは日本一のフォロワー数になっています。そして、2025年には、全社売上の7割、20億円を占めるに至る急成長を遂げています。

成功体験が積み重なっていくと

2025年現在、従業員の方々のリスキリングの成功体験が加速し、現在ではChatGPTを活用して従業員の方々業務効率化アプリを開発し、電話やファックスでの業務や事務作業の低減にも取り組んでいるそうです。

これだけ短期間でOEM事業から、自社食器ブランドを中心とした事業ポートフォリオの転換と事業成長ができた理由は、全社のあらゆる面における生産性の向上とデジタルトランスフォーメーションへの取り組み、未経験だった従業員への丁寧なリスキリング支援があったからだと仰っていました。

リスキリングに取り組んで良かったことは何か？という質問に対して、石川専務は、「従業員のみんなが前向きになった」との回答でした。みんなが同じ方向を向いて、仕事を頑張っていこうという雰囲気が生まれているそうです。そしてメディアの取材を受けたり、ビジネス分野の表彰を受けたりするところから、自社を応援してくれる人たちが増えていることが何より嬉しいとのことでした。

リスキリングを通じて、自分の仕事に誇りを持てる従業員の方々が生まれている素晴らしい取り組みですので、ぜひ読者の皆さんの会社でも、取り入れて挑戦して頂けましたら幸いです。

後藤宗明

一般社団法人ジャパン・リスキリング・イニシアチブ代表理事。SkyHive Technologies 日本代表。著書に『自分のスキルをアップデートし続ける リスキリング』『新しいスキルで自分の未来を創る リスキリング【実践編】』（ともに、日本能率協会マネジメントセンター）、『中高年リスキリング』（朝日新聞出版）がある。