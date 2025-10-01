原因は自分にある。杢代和人＆長野凌大、フォトブック発売決定「2人の今の関係性やリアルな距離感を感じて」【コメント全文】
7人組ダンス＆ボーカルグループ・原因は自分にある。（通称：ゲンジブ）のメンバーで、俳優としても活動する杢代和人＆長野凌大が、フォトブック『puzzle』（ワン・パブリッシング）を11月25日に発売すると発表した。
【収録カット】肩を組み笑顔！自然の中で仲よさげな杢代和人＆長野凌大
本作は、共に芸術家肌で近い価値観を持つ2人が初めての四国旅へ。カメラが趣味の2人による旅の撮り合い写真や現地での体当たり体験の模様を収録。グループとして、個人としての現在地とこれからについてたっぷりと語るロングインタビューを収めている。
また、フォトブックの発売を記念したイベントの開催も決定。東京・HMV＆BOOKS SHIBUYA（11月29日）、大阪・HMV＆BOOKS SHINSAIBASHI（12月13日）での実施が予定されている。
【コメント】
■杢代和人
正直最初はどんな旅になるんだろう？ と思っていました。でもその心配は空港まで。飛行機の離陸とともにすぐに飛んでいきました（笑）。撮影を通じて、カメラがより好きになりましたし、凌大との仲もこれまで以上に深まったと思います。2人の今の関係性やリアルな距離感を感じ取っていただけたらうれしいです。
■長野凌大
僕たちがやりたいことや観測者の皆さんに見せたい姿などを一つ一つのピースとして集めてはめていき、僕と和人にしか作れない特別なパズルが完成しました。2人だけのフォトブックは今回が最初で最後なんじゃないかなと思うくらい、今できる全てを詰め込んだ特別な一冊になっています。お楽しみに！
