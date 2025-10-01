◇プロ野球セ・リーグ 巨人4-2中日（30日、東京ドーム）

巨人の田中将大投手が史上4人目の日米通算200勝を達成。ファンの前で胸中を明かしました。

6回2失点と試合をつくった田中投手。お立ち台にあがり、「いや、本当にうれしいです」と一言。そして「ここまで本当に長い時間がかかりましたし、そしてジャイアンツに入団してから早く本拠地東京ドームで勝ちたい、ヒーローになりたいって思っていたので、時間がかかってしまってですけれど、今日こうして迎えることが出来てうれしいです」と思いを語りました。

シーズンも佳境で、大台達成にはこれが今季ラストチャンス。この日に向けて、「自分のベストを尽くす、今日持てる力をすべて出し切ってマウンドを降りるという気持ちで試合に臨みました」と話し、試合中には「もう祈りながら。でも頼もしいリリーフ陣がいたので、なんとか応援しながらという感じでした」と試合中の心境を話しました。

田中投手は2007年に駒大苫小牧高からドラフト1位で楽天に入団。そこで出会った師である野村克也さんや星野仙一さんについて聞かれると、「野村監督もそうですし、星野監督もそうですけど、それ以外にも僕の野球人生に携わってくださった全ての方に感謝したいです」といろいろな人への感謝を伝えました。

さらに大声援で迎えてくれたファンに「最高です！」と感謝を伝えた36歳。巨人は3位でペナントレースを終え、10月11日から敵地で始まるDeNAとのクライマックスシリーズに向けて、「いろいろ言いたいことはあったんですけれど、今日これで終わりってことは何もないので、ここからの先の戦いが本当の勝負になってくると思うので、クライマックスシリーズ、日本シリーズと戦っていけるように勢いに乗って戦っていきたいと思います」と気を引き締めました。