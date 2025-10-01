俳優の中尾明慶が2025年9月26日に公開した動画で、「レクサス GX 550 OVERTRAIL+」を購入したと報告した。

「【息子大喜び】ついにあの高級車を購入しました…」と題した動画で中尾は、4年弱乗り続けたランドローバー「ディフェンダー110」を手放すのにあたって、新しいマイカーを探していたところ「これ良いかも」と思う車に出会い、購入したと説明した。

この日は納車日。待ちに待った新車が自分の元にやってくるとあって、中尾は「人生で一番ドキドキする瞬間ですね」と興奮を隠しきれない。ショールームに入店すると、そこにはベールに覆われた大柄な車が鎮座している。「今回はこちらです」。そう誇らしげに中尾が指さした先にあったのは、「LEXUS」の文字。購入に際して試乗などをしておらず「今日がほぼ初対面」とのことだ。

アンベールされると、そこには黒いボディーカラーの「レクサス GX 550 OVERTRAIL+」が出現した。その瞬間、集結したショールームのスタッフから拍手で祝福され、中尾は「気持ちが良い。アンコールしたいくらい気持ちが良いです」と思わず笑みがこぼれる。黒いのは車体だけではない。内装やホイールもブラックで統一しており、「オールブラックな感じ」とこだわりを説く。

そんな待望の新車だが、中尾は「トカゲ君が最初に運転席に座ってくれ」と、同行していた“トカゲくん”の愛称で知られる小学6年生の息子に花を持たせる。早速、運転席に座ったトカゲ君は「すご～い！」と満面の笑みを浮かべた。愛息の無邪気な笑顔に中尾は「お父さん、頑張った甲斐があります。この表情が見れたら」「これは堪らないね」と万感の思いを口にした。続いて自身も腰を下せば「勝ったわ！」「今のところは人生に勝ってる！」と、謎の勝利宣言が飛び出すほどにハイテンションになっていた。

「何台目かわからないけど、今までの自分の納車って。やっぱり毎回いいね。この瞬間がたまらない」と中尾。そしてショールームから出発し、直線で加速すると「良いね！ やっぱガソリンだわ。ガソリンの車だわ！」と声を弾ませる。さらに「今日はいい日だわ」といい、「（仲）里依紗は結構大好きでさ。今日は多分一粒万倍日みたいなやつ」「何かを使い始めると良いみたいな。だから今日にしたんだよね」と、妻の影響で納車日を決めたと語っていた。

本動画に対し、コメント欄には「先にトカゲくんに運転席座られてあげるところが優しいお父さんだよね。素敵」「トカゲくんの嬉しそうな表情にお父さん頑張った甲斐があるって素敵な親子」「自分より先にトカゲくんに運転席に…ちょっと感動しちゃいました」などの声が寄せられている。

（文＝こじへい）