

志布志港に停泊する「さんふらわあ きりしま」（筆者撮影）

【画像】もはやウケ狙い？「志布志市役所志布志支所」の看板

万博会場にほど近い大阪市を出航した巨大フェリーの行先は、鹿児島県鹿児島県の「志布志市志布志町志布志」にある「志布志港」。地名と港の名前、聞いたことがあるだろうか？

各地に就航するフェリー「さんふらわあ」のうち、鹿児島方面の「さつま・きりしま」が発着する志布志市は人口3万人程度と、大型フェリーの就航地としては、相当にコンパクトだ。かつ、この地は人口60万人弱の県都・鹿児島市と、約90kmも離れている……一見して中途半端な立地に見えるが、フェリーはしっかり利用者をつかみ、ことしは大阪・関西万博で大幅に利用者が増加したという。

30年ほど前までは、県の中心都市である鹿児島市から発着していたという。なぜ、そこから志布志港に移転したのか。運航を担う「商船三井さんふらわあ」の方にお話を伺いながら、半世紀の激動の歴史を振り返ってみよう。

志布志は「2県につながる玄関口」万博で明らかとなった「日帰り関西出張」の便利さ



志布志市役所志布志支所の看板（画像提供：志布志市役所）

関西と九州を結ぶ「さんふらわあ」航路で、九州側の就航地は別府港・大分港（大分県）、志布志港の3カ所。うち志布志港がある志布志市は鹿児島県の東端にあり、明治初期までの”国”の区分けでは「大隅国」。鹿児島市を中心とする「薩摩国」に比べると、県内では若干影が薄い。

一度に700人・トラック100台以上を運べる大型フェリー「さんふらわあ さつま・きりしま」は、ここまで小さな街になぜ発着しているのか？ 運航を担う「商船三井さんふらわあ」に伺ったところ、志布志への発着によって「（志布志市と隣接している）宮崎県の南部、特に『宮崎県都城市（人口約17万人）周辺』からの観光・貨物需要取り込み」が見込めるという。

志布志市から30kmほど北側にある都城市は、自治体としては異例の「移住者に最大500万円給付」という積極策を打ち出し、宝島社「住みたい田舎ベストランキング」などで常に上位をキープしている。

「ふだんは都城、たまに大阪などで仕事」というライフスタイルの方も多く、大阪出張の際は、「志布志港の駐車場（※フェリー利用者のみ。台数に限りあり）に停めてフェリーで大阪、その日の晩に都城に戻る」といった、実質日帰りの弾丸出張も可能。「晩に九州を出て、朝には大阪」という、飛行機でも鉄道でも不可能な行程が組めるからこそ、「さんふらわあ さつま・きりしま」は2県の多くの人々に利用されているのだ。

さらに今年は、「フェリーと組み合わせて大阪に実質日帰り可能」という立地を生かして「大阪・関西万博に行きたい！」という観光需要をガッチリとつかみ、期間中は「全体で前年比1割増、パックツアーは約3倍増」と、大幅に利用を伸ばした。これも、実質日帰りが可能な「さつま・きりしま」だからこそと言えるだろう。

鹿児島県内への連絡を考えても、志布志港は東九州道経由で直通できるため、連絡バスなどの利便性はそこそこに良い。かつ、都城方面の自動車道「都城志布志道路」も2025年に全通しており、周囲からのアクセスもさらに改善されるだろう。

どうやら志布志港は、鹿児島県だけでなく、「2県をまたぐ広域ターミナル」として利便性が良く、将来もかなり有望であるようだ。

志布志航路の貨物は「鹿児島・宮崎からダブル集荷」！東京の食糧事情にも影響



大阪港に到着した「さんふらわあ」から、トラックが次々と首都圏に走り出す（筆者撮影）

さらにお話を伺ったところ、宮崎県南部・鹿児島県の2県から幅広く集荷できる志布志港への発着は「貨物の輸送にも有利」であるという。

2県が誇る県産品といえば、宮崎は地鶏、鹿児島は黒豚。「さんふらわあ さつま・きりしま」は、2県合わせて鶏が全国シェア4割、豚が2割という「食肉」の出荷で大活躍しているという。ほか魚・野菜などがトラックごとフェリーに積まれ、運転手さんはフェリーでひと晩熟睡。大阪港に到着してすぐ、トラックに戻ってハンドルを握り、関東方面に走り出す……こうして届いた「さんふらわあ経由の肉・野菜・魚」が、気づかずとも首都圏の食卓に並んでいることもあるあるだろう。

そして大阪発の下り便では、鹿児島・宮崎で消費される飼料・餌などが多量に運ばれているそうだ。こういった利用の獲得も「志布志に発着しているから」こそで、「さつま・きりしま」は、長距離フェリーが収益を上げる必須条件「上り・下りともに貨物需要を獲得」できているからこそ、安定して経営できているのだ。



大分県・別府方面に発着する「さんふらわあ むらさき」。「さんふらわあ」は全国各地を結んでいる（筆者撮影）

なお、関西〜九州方面のフェリーは、「さんふらわあ」が大分・別府・志布志、ほか福岡県・新門司港には「名門大洋フェリー」「阪九フェリー」、宮崎市北部からは「宮崎カーフェリー」が発着。ほか貨物船・RORO船（トラック・トレーラーが自走で入れる貨物船）などの航路があり、さまざまな貨物が運ばれている。

もし何十台ものトラックをいっせいに運べるフェリー・貨物船がないと、トラックはその分1000km以上も走行する必要があり、「働き方改革」の関係で1行程の移動に2人・3人のドライバーが必要となる。しかし今のご時世、そこまで大型運転手が集まるわけもなく……フェリーや船運は、トラックの走行を最小限に抑えながら首都圏に多量の食糧を供給することで「肉・魚・野菜などが普通に安く買える世の中の維持」に貢献しているのだ。この事実は、もっと知られるべきだろう。

こうして「さんふらわあ」は、街としては小規模な「志布志港」（志布志市志布志町志布志）に発着することで、旅客・貨物ともに順調に利用されている。しかし、1991年までは鹿児島市に寄港しており、それなりに利用者もいたようだ。

なぜ「さんふらわあ」は鹿児島港を去り、志布志港に拠点を移したのか？歴史をたどっていきたい。ただ、実はこの航路は何度も運航事業者が変わっており、いまの「商船三井さんふらわあ」でも一部詳細がわからない部分があるようで……今の「さんふらわあ さつま・きりしま」のにぎわいからは想像もつかない、苦難の歴史をたどってみよう。

「太陽に守られて」走る「さんふらわあ」 オイルショックを潜り抜けた「志布志航路の歴史」



初代「さんふらわあ」のモデルシップ。大阪市・トレードセンター内に展示されている（筆者撮影）

「さんふらわあ」が大阪〜鹿児島間で就航した1974年当時、各地では「太平洋フェリー」（1973年に現在の「名古屋〜仙台〜苫小牧」就航）、「名門フェリー」「大洋フェリー」（1972年・1973年就航。現在の「名門大洋フェリー」）など、長距離フェリーの就航が、各地で相次いでいた。

長距離フェリーにかつてない追い風が吹く中、鹿児島にフェリーを就航させるべく動いたのは、県出身の実業家・中川喜次郎氏であった。氏が率いる照国海運のグループとして、1970年に資本金3億円で「日本高速フェリー」を設立、豪華レストラン・プールなどを備えた「さんふらわあ5姉妹」（5隻のフェリー。船の数え方は一般に女性名詞が使われる）によって、1972年には名古屋〜鹿児島港が、2年後には大阪港〜鹿児島港間の航路が就航した。

いまも「さんふらわあ」のシンボルである真っ赤な太陽は当時から船体に描かれ、どこから眺めていても目立つ「さんふらわあ」は、長距離フェリーの象徴として、一躍全国にその名を馳せた。テレビ・映画などに登場する機会も多く、映画「ゴジラ対メカゴジラ」「仮面ライダーV3」テレビ「秘密戦隊ゴレンジャー」などで「さんふらわあ」の存在を知ったという方も多いだろう。

ところが運悪く、ほぼ同じタイミングで「オイルショック」が到来。度を越えた燃料費の高騰によって採算は一挙に悪化し、1975年には親会社の照国海運が430億円もの負債を抱えて倒産してしまう。日本高速フェリーはあらたに「来島どっく」グループ入りによって生き残るものの、採算の見通しが立たなくなった名古屋〜鹿児島航路は1978年に消滅。一方で大阪〜鹿児島航路は1977年に志布志寄港を開始、経営母体が「ブルーハイウェイライン」にかわりつつも、辛うじて生き残ってきた。



「さんふらわあ」鹿児島港が寄港する場合は、大幅に遠回りする必要があった（地理院地図より筆者加工）



海上から眺める桜島。「鴨池・垂水フェリー」船上から（筆者撮影）

この航路は、なぜ「志布志寄港」で生き残れたのか？「商船三井さんふらわあ」に聞いてみると、寄港には「所要時間の短縮・燃料費の節約」というメリットがあったという。

錦江湾の少し奥にある鹿児島港に到達するには、志布志港から大隅半島を約200km回り込む必要があり、1977年当時の時刻表を見ると「大阪南港18時50分発・志布志港9時50分着・鹿児島谷山港15時20分着」と記載されており、実に6時間近い遠回りを必要としていたようだ。かつ、長らく使用していた「谷山港」は、種子島・桜島方面などのターミナルが集積するエリアのかなり南側にあり、利便性もそこまで良くない。

そして、クルマ利用者にとっては、志布志港から陸地を走ったほうが、鹿児島市内には早く着く。さらに、志布志なら鹿児島県・宮崎県の双方から旅客・貨物ともに集客できる。なら、志布志港だけに寄港地を絞れば……こうして1986年には志布志港〜鹿児島港間が繁忙期のみの運航となり、その後消滅。いまのルートに落ち着いた。

大阪〜志布志航路はその後も長らく経営が安定せず、運航会社も「ブルーハイウェイライン→ブルーハイウェイライン西日本→ダイヤモンドフェリー→フェリーさんふらわあ→商船三井さんふらわあ」と流転を繰り返し、現在に至る。

30年ほど前までさかのぼると「赤字」関連のニュースが新聞の紙面をにぎわせているが、総トン数1万3659トンの大型フェリーは、難しい説明は省くが「ドーンと大きいから揺れも少ない」。

近年は、高速道路などで志布志港の利便性が向上したこともあってか、商船三井によると「航路別収支は、平成23年以降コロナ禍を除き黒字を確保しています」とのこと。

志布志市も運賃補助などで航路を支えており、秋になると多量の修学旅行生や、部活の遠征で、船内はにぎわいを見せる。志布志港に移転したからこそ旅客・貨物の需要を手堅くつかんだ「さんふらわあ」は、今日も大阪市〜鹿児島県志布志市志布志町志布志間の海上を、ひと晩かけて走り続ける。

さんふらわあに乗船したら…まずは「さんふらわあカレー」でしょ！

「さんふらわあ」は大阪〜鹿児島間の航路開設から50周年を迎え、2025年9月30日には、ひと晩限りの記念運航を含む「就航50周年フェスティバル BEYOND」が開催。

当日限りのレストランメニューやイベントなど盛りだくさんの航海ではあるが、9月中旬の取材時には、「当日の乗船チケットは早々に完売済み」とのことだった。



さんふらわあ 船内（画像提供：商船三井さんふらわあ）



さんふらわあ 船内（画像提供：商船三井さんふらわあ）

「さんふらわあ」大阪〜鹿児島航路の船旅は、「乗り心地よし・空間が快適」であることが嬉しい。

総トン数1万3659トンの大型フェリーは、難しい説明は省くが「ドーンと大きいから揺れも少ない」。かつ船内は、吹き抜けの開放的なフロアと快適なベッドがあり、「さんふらわあ さつま・きりしま」は、まさに「海上を動くホテル」。ひと晩寝れば疲れも取れ、翌日の観光・ドライブに万全な体調で挑める。のが、長距離フェリーの船旅のメリットだ。

名物の「さんふらわあカレー」

そして、「さんふらわあ」に乗船したからには、名物の「さんふらわあカレー」をお勧めしたい。



さんふらわあカレー。「さんふらわあ ごーるど」で撮影（筆者撮影）



さんふらわあ さつま・きりしま バイキングのイメージ画像（画像提供：商船三井さんふらわあ）

このカレーはスパイスの風味が優しく、お肉も大人から子どもまでという満足感を味わえる一杯だ。常連客の中には「カレーを食べなければ、『さんふらわあ』に乗った気がしない」という方も多く、夕食に食べてハマった方が、レトルト版の「さんふらわあカレー」を多量に購入、お土産に持ち帰ることも。

カレーは昔から船員の食事の定番ということもあり、長距離フェリーは各社とも、個性派の一杯を提供している。ここは「さんふらわあ」各航路（レストランがない船もあるので注意）と同様に、各社の「長距離フェリーのカレー」をめぐるのもよいだろう。

（宮武 和多哉 ： ライター）