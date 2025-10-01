メッツ崩壊の余波は千賀滉大にも…米局がマイナー降格の不振に陥った現況をシビア批判「球団は契約を『完全な失敗』とみなす」

マイナーでシーズンを終えた千賀。そのパフォーマンスを球団幹部も厳しく断じている(C)Getty Images

失望によるハレーションは広まる一方だ。

現地時間9月28日、メッツは敵地でのマーリンズ戦で0-4と完封負け。これによってレギュラーシーズン最終戦でポストシーズン進出を逃す形となった。

莫大な予算を投じ、ファンや関係者の期待は異常なまでに膨らんだ。昨オフにはフアン・ソトと史上最高となる15年総額7億6500万ドル（約1147億円＝当時のレート）の契約を締結。チームの総年俸が3億4000万ドル（約505億円）にまで膨らむ大型補強を展開したが、あっけない幕切れとなった。

地元紙『New York Post』が「これはMLB史上最も高額な失敗として記憶されるだろう。彼らは最悪の金食い虫だ」と断じるほど、世間から結果を残せなかった“金満球団”に批判が集中。その中で防御率4.13と精彩を欠いた先発投手陣への逆風はより強まった。

無論、22年に総額7500万ドル（約105億円）の5年契約を締結していた千賀滉大にも、批判の矛先は向けられている。

メジャー3年目の今季の出だしは好調だった。開幕13試合はメジャートップの防御率1.47を記録するエース級のパフォーマンスを披露し、チームをけん引していた。しかし、6月12日のナショナルズ戦で一塁ベースカバーに入った際に右太もも裏を痛め、約1か月間も離脱。復帰してからは9試合で0勝（3敗）、防御率5.90と極端に成績が落ち込み、9月に球団側との話し合いの末にマイナーに降格。結局、メジャー再昇格を果たせずにシーズンを終えた。