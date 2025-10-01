¡Ö²ñ¼Ò¤Î¶õµ¤¤ò°¤¯¤¹¤ë´ÉÍý¿¦¡×¤ÎÆÃÄ§¡¦¥ï¡¼¥¹¥È1
¡Ö´ÉÍý¿¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡ª¡×¡Ö²ñ¼Ò¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡×
¤½¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°ÂÆ£¹Âç»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º»ÍÉôºî¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç4500¼Ò°Ê¾å¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈË¡¡Ö¼±³Ø¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ç¡Ö¿ô»ú¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡×¡Ö»ÅÁÈ¤ß¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¹ÍË¡¤ò¼ø¤±¤ëËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¡¦¶È³¦¡¦¸Ä¿Í¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢Á´¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ËÉ¬¿Ü¤Î¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÆî¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¼ï²¬ ·ò¡Ë
¡ÖË»¤·¤¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¡×¤¬¸½¾ì¤òÎä¤ä¤¹
¡¡¿¦¾ì¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö²¶¤ÏË»¤·¤¤¡×¤È¼þ°Ï¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¾å»Ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥½¥³¥ó¤òâË¤ß¤Ê¤¬¤é¸±¤·¤¤É½¾ð¡¢Æ±¤¸ÏÃ¤ò²¿ÅÙ¤âÂÇ¤ÁÀÚ¤ëÃ»µ¤¤Ê¸ýÄ´¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤Å¤é¤¤¥ª¡¼¥é¤ò¤Þ¤È¤¤Â³¤±¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¡ÖË»¤·¤µ¤Î±é½Ð¡×¤Ï¡¢¸½¾ì¤ËÎä¤¿¤¤¶õµ¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Éô²¼¤ÏÏÃ¤·¤«¤±¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¡¢Êó¹ð¡¦ÁêÃÌ¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áý¤¨¤ë°½Û´Ä¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤ËË»¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢Ã¯¡©
¡ÖË»¤·¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤¹¾å»Ê¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç»Å»ö¤òÊú¤¨¹þ¤ß¡¢¶ÈÌ³¤òÊ¬Ã´¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡Éô²¼¤ËÇ¤¤»¤ë»þ´Ö¤òÀË¤·¤ß¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬Áá¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎºÆ¸½À¤ä»ÅÁÈ¤ß¤Ï°é¤¿¤º¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ò¤È¤ê¤¬ÈèÊÀ¤¹¤ë¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖË»¤·¤µ¡×¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Í¾Íµ¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤¬°ìÎ®¤Î¾å»Ê
¡¡Í¥¤ì¤¿¾å»Ê¤Û¤É¡¢¤¢¤¨¤ÆÍ¾Íµ¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤òÊ¹¤¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿»ÑÀª¤òÊÝ¤Á¡¢Éô²¼¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
¡ÖÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë¤Õ¤ê¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÅö¤ÏË»¤·¤¯¤Æ¤â¡¢´é¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¡£¤½¤Î±éµ»ÎÏ¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
Ë»¤·¤µ¤ÏÌÈºáÉä¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤
¡ÖË»¤·¤¤¡×¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¼þ°Ï¤ËÎä¤¿¤¯Åö¤¿¤ë¤Î¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¼º³Ê¤Ç¤¹¡£
¡¡Ë»¤·¤¤¤Î¤ÏÁ´°÷Æ±¤¸¡£
¡¡¤à¤·¤í¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤³¤½¤¬¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤òÀ°¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¡¡Ë»¤·¤¤¾õ¶·¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ÈÌ³¤Î¸«Ä¾¤·¡¦»ÅÁÈ¤ß²½¡¦Í¥Àè½ç°Ì¤ÎÀ°Íý¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖË»¤·¤¯¤Ê¤¤ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¡×¤³¤½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨Í¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Í¾Íµ¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡±é¤¸¤ë¤³¤È¤ÏÆ¨¤²¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÈ¿¥¤ò¼é¤ëÀÕÇ¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦°ÂÆ£¹Âç»á¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1979Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£2002Ç¯¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¼èÄùÌò±Ä¶ÈÉûËÜÉôÄ¹¤ò·Ð¸³¡£¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤ÎÌäÂê¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¼±³Ø¡×¤Ë½Ð¹ç¤¤¡¢2013Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¥¢¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£2015Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø¤òÀßÎ©¡£¤ï¤º¤«4Ç¯Â¤é¤º¤Ç¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç9Ç¯´Ö¤ÇÌó4500¼Ò¤Ë¼±³Ø¥á¥½¥Ã¥É¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×174ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¤Ï¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·´©¡£