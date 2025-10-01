「座って授業を受けるのが苦手だった」男性が40代後半になって大学受験を決意。しかも志望校はあの超難関の東京大学!?『幽☆遊☆白書』の浦飯幽助などの声優を務めた佐々木望さんの人生を大きく変えた決断の背景とは── 。（全2回中の1回）

【写真】「本当に合格？」驚きながらも東大本郷キャンパスで自分の番号を確認する佐々木さん（3枚目/全8枚）

座って授業を受けるのが苦手だったけれど

英語検定1級と全国通訳案内士に合格し、海外のイベントでは通訳を介さず英語でやり取りすることもある佐々木望さん

── 声優として『幽☆遊☆白書』の浦飯幽助や『テニスの王子様』の亜久津仁など、これまで数多くの主要なキャラクターを演じ、40年にわたって活躍されています。子どものころから、声優になりたかったのですか？





佐々木さん：実は目指して声優になったわけではないんですよ。たまたま誘われたオーディションに合格して、そこからいろいろなご縁に恵まれたんです。ひとりで本を読むのが何より好きな子どもだったので、人前で演じたり歌ったりする人生になるとは思っていなかったです。スポーツも好きでしたけれど、いちばん好きだったのは自分ひとりの時間でした。本を読んだり空想したり。インドア派で内向的でしたね。

── 勉強はよくできるお子さんだったのでしょうか。

佐々木さん：勉強はあまり好きではなかったです。座って授業を受けるのが苦手で、自由にしていたかった。勉強させられるのは嫌だったけれど、自分が興味を持ったことについては、本を読んでとことん調べました。当時はネットがなかったから、図書館や本屋によく行っていましたし、家族もみな読書家だったので、家にも本がたくさんありました。

子どものころ、おばに預けられていたことがあるのですが、彼女は活字から目を離すことがないほど本が好きで、勉強家なんです。洋書も読んで、辞書がボロボロになるくらい英和辞典を引いていました。普通に本を読んで、普通に勉強をする。いつも手元に辞書を置いて、何かあればすぐに調べる。本を読むことも勉強することも、おばにとっては生活のなかにあるあたりまえのことでした。身近にそういう大人がいたことには、影響を受けたと思います。

両親からも、「こういう本が勉強になるから読みなさい」と言われたことはないのですが、本を読むことは喜んでくれていました。そういえば「勉強しなさい」と言われたこともないです。

子ども用の世界文学全集に始まって、児童文学全集で芥川龍之介、夏目漱石、井上靖の作品を読んで、そのあとは推理小説にハマりました。アルセーヌ・ルパンとシャーロック・ホームズを読破して、そのころから翻訳小説を読むようになりました。身近に本はいくらでもあったので、大人向けの本もどんどん引っ張り出して読んでいました。

マンガも好きでしたね。『ピーナッツ』（スヌーピー）は全巻持っていて、何度も読みました。英語の横に、日本語訳が載っているんです。谷川俊太郎さんの名訳です。それで英語が好きになったんだと思います。

「バイクに乗りたい」声優の道に進んだ意外な動機

── では、声優になられたきっかけは何だったのでしょう。

佐々木さん：絶対に東京に行きたいと思っていたので、高校卒業後に上京しました。片岡義男さんのオートバイ小説やエッセイを読んで、そこに出てくる道路をバイクで走りたいと思ったんです。しげの秀一さんの『バリバリ伝説』というマンガにも影響されました。

そうはいっても、バイクが天から降ってくるわけじゃないので、いろいろなアルバイトをしてバイクを買うお金を貯めました。たまたま交通量調査のアルバイトをしていたときに、一緒にやっていたバイトのひとりに「みんなで声優のオーディションを受けようぜ」と誘われたんです。

それは声優事務所の新人発掘オーディションで、一次は書類審査でした。そのバイト先にいた全員が書類を出したかどうかはわかりませんが、そのなかで一次審査に通ったのは私ひとりだったかもしれません。二次オーディションでは数行のセリフを読みました。合格の通知をいただいたときはびっくりしました。おそらく応募者は数百名を超えていて、最終合格者は7人だったそうです。

── 声優になるための勉強をされていたわけではないんですよね？





佐々木さん：まったくしていないです。演劇部とか放送部にいたとかでもなくて。当時は、声優事務所も養成所もいまほど多くはなくて、子役から俳優や声優をされてきていた方を除くと、私のように最初から声優としてデビューした20歳前後の人はあまりいませんでした。あのころ使っていただけていたのは、新人の人数が少なかったからからかなあ、もし自分がいまの時代にデビューしていたら、とても生き残れなかったなあと思います。

新人発掘オーディションに合格してからそれほど経たないうちに、デビュー作である『ドテラマン』というアニメにレギュラーで入れていただきました。演技のこともスタジオワークも何もわからないまま現場に行っていました。最初のころはヘタどころか、全然できなくて、先輩方やスタッフの方にもあきれられていたと思います。

でも、演じること自体は、ヘタなりにおもしろかったんです。そのときは無我夢中でしたが、今思うと、子どものころからの読書でずっと物語の世界に触れてきたことが、物語のなかの人物を演じることにつながったのかもしれません。

声帯炎がきっかけでなぜか英検1級に合格

アニメコンベンションWeebCon INDY（米インディアナポリス州・2025年）にて

── 1986年に放送されたアニメ『ドテラマン』で声優デビューして以降、90年代には『幽☆遊☆白書』『キャプテン翼J』『ゲンジ通信あげだま』『ガンバリスト!駿』など、当時子どもたちに大人気だった作品に次々と出演されます。そんな順調にキャリアを積んでいた最中に、東大受験を決意するに至るきっかけがあったそうですね。





佐々木さん：はい。声帯を傷めてしまったことがきっかけでした。30歳を過ぎたころ、声帯炎をこじらせて、仕事に支障をきたすようになってしまったんです。当時の私の発声のしかたは、声帯に負担がかかるものでした。デビューが早かったこともあって訓練を十分に積んでおらず、自己流で発声していたんですね。「声優のお仕事を長く続けたい。そのためには自分のやり方をここで根本的に変えないといけない」と思って、発声と演技を基礎から学び直すことにしました。

子どものころから、興味のあることを調べることは苦にならないので、日本語だけでなく、英語の文献や資料も読みあさりました。レッスンやトレーニングにも通って、声や演技について徹底的に勉強しました。

たくさんの英語の文献に触れたことで、声が回復して心に余裕が出てくると、もっと英語を勉強したいという意欲がわいてきました。もともと英語は好きでしたし、せっかく勉強するなら何か指針があったほうがいいだろうと、英検（実用英語技能検定）1級を目指すことにしたんです。

── どうやって勉強を？学校に通ったりはされたのですか。

佐々木さん：学校には通いませんでした。でも独学派というほどカッコよくないんです。子どものころから座って人の話を聞くのが苦手で。ついほかのことをずっと空想してしまって、頭に入らないんです。仕事の時間も不規則ですしね。ですから、勉強のスケジュールをきっちり決めることができなくて、空き時間や家に帰ってから勉強しました。最初は文法書をガリガリやりました。英検はとくに2次試験のスピーチ対策が大変でしたね。でも、英検に合格するのが目標というよりは、好きな英語を勉強する途中に英検を受けてみたという気持ちでした。長丁場の勉強は、好きじゃないと難しいですよね。

大人になってからの勉強って、もし「いつまでに受からなきゃいけない」という事情がなければ、ゆったりじっくりできるのがいいですよね。何回でも受けられるなら、受かるまで受けるという手もありますし。

── 好きなことを勉強するというのは、本来そういうことですよね。英検1級の試験には、何度か挑戦されたのですか。

佐々木さん：運よく1回で受かりました。英検1級を取得したあとは、全国通訳案内士試験を受験して合格しました。まだまだ英語の勉強がしたいなと思っていたらふと、「大学へ行こうかな」と思い浮かびました。アカデミックなところでちゃんと勉強するのもいいな、と。

その少し前のことなのですが、ボストンの語学学校に2、３週間の短期留学をしたことがあります。ホームステイ先のホストマザーは私と同世代だったのですが、「数年前に仕事を辞めて大学へ行き直した」という話をしてくれて。「そんなことができるんだ」と心に残っていました。

無謀だとも思える挑戦だったが

── それで、東大を受験しようと？

佐々木さん：すぐにそう思ったわけではないんです。小説家の池澤夏樹さんの講演会を学習院大学に聴きに行ったことがあるのですが、そのときたまたま公開講座の案内を目にして、英語のクラスに通ってみました。そのあとも、各所の公開講座などで英語やアメリカ演劇のプログラムを受講しました。そのとき、大学のキャンパスで学ぶって楽しいな、と思って「いっそ大学に通おう」と。

ただ、仕事をしながら大学に通うには、キャンパスが都内にある大学でないと難しい。そう思っていろいろ調べてみると、国立大学を受験するにはセンター試験で英語以外の科目も受ける必要があることがわかりました。当初は大学でアカデミックな英語を学ぼうと思っていたのですが、センター試験のためにほかの科目も勉強しなければいけないのなら、大学で学ぶことは英語に限定しなくてもいいのではと思うようになったんです。

それなら、総合大学がいいのかもしれない。都内にある国立の総合大学といえば東京大学。「せっかく行くのなら、東大に行きたい」と思いました。といっても、仕事を中断するつもりはまったくありませんでしたから、それで受験は無謀だとは思いましたけれど。でも、私の場合は「いつまでに合格しないといけない」ということはないのだから、受かるまで何度も受ければいいやと。そう思って、東大受験を決めました。大人になってから学ぶことには、自分の仕事や生活に合わせて計画できるというメリットもありますね。

…

40代半ば、声優の仕事も忙しいなかで東大受験を決意し、見事合格した佐々木さん。2年に満たない独学の受験勉強で見事合格し、7年間かけて東京大学法学部を卒業しました。大学では、尊敬できる教授や友人との出会いがあり、大人が勉強する楽しさを満喫されたそうです。



取材・文／林優子 写真提供／佐々木望・インスパイア