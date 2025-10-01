この絵文字が表すテレビドラマは？日本で大ブームを引き起こした恋愛学園コメディ！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

この絵文字が表す恋愛学園コメディと聞くと、思いつく人が多いはず！

「🌸🍡💰❤️🎓」が表すテレビドラマは一体なんでしょうか？

果たして、正解は？

正解は「花より団子」でした！

「花・団子・お金・ハート・学生の帽子」から、一般庶民にうまれた主人公にお金もちでイケメンの男子が好きになっていくシンデレラストーリー「花より団子」であることがわかります。

神尾葉子氏による人気コミックを原作に、2005年にTBSでドラマ化された「花より男子」。

2007年には続編「花より男子2（リターンズ）」が放送され、2008年には映画「花より男子ファイナル」が公開されるなど、日本中に“花男旋風”を巻き起こしました。

イケメン集団、いわゆる「F4（エフフォー）」に囲まれる主人公の姿に憧れていた人も多いのではないでしょうか。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。