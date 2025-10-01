世界初「すごいドアバイザー」に称賛の声！ ホンダ新型「軽ワゴン」から採用へ！ “今まで無かった”斬新パーツに「素晴らしい！」の声も！ “独自技術”で開発したバイザーを「新型N-ONE e：」から展開！

世界初「すごいドアバイザー」に称賛の声！

三菱ケミカルは2025年9月12日、ホンダの新型軽ワゴン「N-ONE e：」の純正パーツとして、ホンダと共同開発した素材を用いたドアバイザーが採用されたと発表しました。

“世界初”の特徴を持つというこのドアバイザーについて、さっそく様々な反響が寄せられています。

世界初「すごいドアバイザー」に称賛の声！

【画像】超カッコイイ！ これが世界初の「すごいドアバイザー」です！（87枚）

今回発表されたドアバイザーの素材には「アクリル樹脂リサイクル材」が使用されており、自動車用品業界でアクリル樹脂のリサイクル材がドアバイザーに採用されるのは今回が世界で初めての試みとのこと。

アクリル樹脂は、熱分解によって原料に戻せるため、ケミカルリサイクルに適した素材として知られていますが、その一方で、使用済みのクルマから回収されたアクリル樹脂は品質が安定しないため、これまでは製品へのリサイクル利用が困難でした。

この課題を解決するため、三菱ケミカルはホンダや北海道自動車処理協同組合と連携し、実証実験を実施。

異物混入を防ぐ回収方法と、新品と同等の品質を持つ再生技術を確立することに成功しました。

この独自の技術によって回収・再生されたアクリル樹脂リサイクル材は、製造時や廃棄時に発生するCO2排出量の削減に貢献し、資源の循環を可能にします。

三菱ケミカルは、今回の発表を機に、今後もアクリル樹脂の技術開発を進め、素材の力で社会に貢献する「グリーン・スペシャリティ企業」を目指し、持続可能な社会の実現に貢献していくと述べています。

※ ※ ※

このように、新型N-ONE e：に採用された世界初のエコなドアバイザーについてSNSなどでは、

「素晴らしい取り組みだと思います」

「むしろ今までリサイクルされてなかったのか」

「世界初とは誇らしい！ さすが日本の技術は世界一！」

「うーん…でもユーザー目線ではどうでもいいかなぁ」

「エコと並行して価格も安くしてください！」

「メーカーが環境のために真剣に努力している。そこに注目しようよ」

といったコメントが見られ、今回の取り組みを評価する称賛の声が多数であるとともに、ユーザー側にも分かりやすいメリットが欲しかったという意見も。

またその他には、

「ヘッドライトの白濁がない樹脂も開発して」

「劣化しても曇らないヘッドライトカバーを発明して欲しい」

など、ドアバイザー以外の樹脂パーツについても進化を求める投稿があり、メーカーの技術の発展に引き続き多くの期待が寄せられています。