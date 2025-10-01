この地球の海と大気の組成を、ひっくり返してしまった…顕微鏡レベルの微生物が起こした、驚愕の酸素大量増加

宇宙で唯一の生命を育んだ「海」、あたりまえのようにそこにある「山」、そしてミステリアスな「川」……。地球の表情に刻まれた無数の凹凸「地形」。どうしてこのような地形になったのかを追っていくと、地球の歴史が見えてきます。

「地球に強くなる三部作」として好評の『 川はどうしてできるのか 』『 海はどうしてできたのか 』『 山はどうしてできるのか 』を中心に、地形に関する選りすぐりのトピックをご紹介します。

今、私たちが呼吸によって大気から取り込んでいる酸素は、出来てからかなりの間、地球の大気にはありませんでした。一体、酸素はどのように生じたのでしょうか。今回は、海の組成変化によって、大気まで変化していった経緯と、その原因についての解説をお届けします。 この記事で出てくる「地球カレンダー」とは 地球史、およそ46億年という長い時間を感覚的にとらえるために、「地球カレンダー」という物差しを使って記述しています。これは46億年を「1年」に置き換えて、各年代を「日付」で表したものです。46億年を「1年」と換算すると1ヵ月…………約3億8000万年1週間…………約8800万年1日……………約1260万年1時間…………約53万年1分……………約8800年1秒……………約146年なお、年代測定の精度その他の事情によって、研究者の間で必ずしも一致しているわけではなく、また新たな知見により変動が生じることもあります。今回の記事では5月31日の出来事をとりあげます。

＊本記事は 『 川はどうしてできるのか 』『 海はどうしてできたのか 』『 山はどうしてできるのか 』 (講談社・ブルーバックス）の内容を、再構成・再編集のうえ、お届けします。

光合成をする生命「シアノバクテリア」の登場

地球カレンダーの「2月25日」に誕生した生命は、「3月29日」には簡単なバクテリアが発生するまでに進化しました。

さらに「5月31日」になると、光合成をする生物であるシアノバクテリアが生まれます。

シアノバクテリアとは、日本語で「藍藻」ともいわれるように青緑色をした、顕微鏡でようやく見られるほどの小さな藻類です。現在でも海や河川などに広く分布していますが、「5月31日」の地球ではこの生物が大繁殖しました。それは、いちはやく「光合成」というエネルギー生産システムを確立していたからだと思われます。

海や大気の組成を変えてしまった、酸素の大量供給

現在のオーストラリア北西部にあるハメリンプールと呼ばれる湾に「ストロマトライト」という岩石があります。これはシアノバクテリアの死骸と砂や泥などが層状に積み重なってできたものです。

砂や泥の表面にびっしりと付着したシアノバクテリアは、日中に光合成を行いますが、夜間になると休止し、覆い被さってきた泥などの堆積物を粘液で固定します。しかし翌日には再び上部に向かって増殖して堆積物の外に体を出し、光合成を始めます。

このような繰り返しで岩がどんどん大きくなり、現在もストロマトライトが形成されています。地球に最初に現れたシアノバクテリアも、このような生息状況であったと考えられています。

光合成とは、水と二酸化炭素から、太陽の光エネルギーを使って酸素と有機物（炭化水素）を合成する反応です。つまり大量のシアノバクテリアが光合成をすることで、地球上に酸素が単独の状態で大量に供給されることになったのです。酸素はどんどん酸化反応によって消費されていきますが、それ以上にシアノバクテリアの酸素供給量が大きく、ついには海や大気の組成までも変えてしまったのです。

赤く染まった海

シアノバクテリアの光合成によって増大した酸素は、海をどのように変えたのでしょうか。

酸素は海に放出されると、海水中に含まれる鉄と結びついて酸化鉄となります。鉄は現在の海水中にはほとんど含まれていませんが、当時の海水には大量にあったようです。酸化鉄は海水より重いので落下して海底に沈殿し「縞状鉄鉱層（しまじょうてっこうそう）」という層状の堆積物を形成したと考えられています。

赤のような色の酸化鉄が大量につくられた当時の海は、宇宙からはマグマオーシャンのように赤く見えたことでしょう。人類に有用な鉄鉱の多くは、このときにできたと考えられています。

“縞状鉄鉱層の出現=酸素”の増加とは「即断できない」…その理由は

地球上に酸素がかなり増えてきたという事実は、やはり岩石に記録されています。ただし年代については、縞状鉄鉱層の形成は、実は38億年前にまでさかのぼることができますが、それほど古い時代の鉄鉱層が、大気中の酸素の増加を裏づけるものかどうかは即断しかねるところがあります。

ここで重要なのが、24億5000万年前のものと見られるウランの鉱床が陸上で見つかっていることです。ウランは酸素があるとただちに酸化されてしまいますので、この鉱床が残っているということは、24億5000万年前の大気には酸素はほとんどなかったことを示しています。

酸素出現の年代を決定的なものにしたのは、パレオソル（古土壌）といわれる過去の土壌でした。赤い酸化鉄が沈殿したもので「赤色土壌」とも呼ばれています。およそ22億年前の土壌には、世界のあちこちでこの赤色土壌が見られるため、この年代にはすでに酸素が十分にあったものと考えられています。

つまり24億5000万年前から22億年前の間のどこかに、酸素が大量に蓄積された時代があったということになります（図「大気中の酸素濃度の変遷」）。

もっと時代が下れば、古生代のデボン紀の「旧赤色砂岩」と呼ばれる真っ赤な砂岩や、三畳紀（さんじょうき）の「新赤色砂岩」と呼ばれる赤い砂岩が知られていますが、これらの岩石の年代は「5月31日」よりもはるかに新しいものです。

海洋中に大量に放出された酸素は、やがて大気中に出ていきます。これによってオゾン層が形成されることになりますが、それはまだ先のことです。

さて、シアノバクテリアの登場によって、大きく変化した地球の大気ですが、それは、酸素の増大だけにとどまりませんでした。それは、二酸化炭素の減少です。

＊

さらに続いては、シアノバクテリアの光合成による、もうひとつの影響について解説します。

海はどうしてできたのか――壮大なスケールの地球進化史

