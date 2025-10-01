【サステナブルロケットも展示】ジャパンモビリティショー2025ホンダブースの展示物一覧を公開
ホンダは10月31日から11月9日に開催される『ジャパンモビリティショー2025』において出展する展示物の一覧を公開した。
ジャパンモビリティショー2025のホンダブースでは、二輪車、四輪車、パワープロダクツ、航空機などホンダが提供する様々なモビリティとその関連技術、コンセプトモデルを展示する。
ジャパンモビリティショー2025ホンダブース（イメージ図）。 ホンダ
また、ホンダの新型EVシリーズ『ホンダ・ゼロ』のラインナップに新たに加わるSUVモデルのプロトタイプをはじめ、4モデルが本会場においてワールドプレミアとなる。
ホンダ・ゼロ・シリーズ新型プロトタイプほかを初公開
ジャパンモビリティショー2025のホンダブースにおいて世界初公開となるモデルは前述の『ホンダ・ゼロ・シリーズ新型プロトタイプ』のほか、『四輪小型EVプロトタイプ』、『二輪EVコンセプトモデル』、『ホンダe-MTBプロトタイプ』が予定されている。
そして6月に北海道大樹町で離着陸実験を行ったロケットの実機を展示する。ホンダはロケット機体の再使用技術にとどまらず、再生可能燃料を使った『サステナブルロケット』の実現を目指しているという。
ホンダ『サステナブルロケット』。 ホンダ
展示物一覧
■陸のモビリティ
コンセプトモデル
二輪
・二輪EVコンセプトモデル（ワールドプレミア）
・EVアーバン・コンセプト
市販予定モデル
四輪
・ホンダ・ゼロ・サルーン・プロトタイプ（ジャパンプレミア）
・ホンダ・ゼロSUVプロトタイプ（ジャパンプレミア）
・ホンダ・ゼロ・シリーズ新型プロトタイプ（ワールドプレミア）
・小型EVプロトタイプ（ワールドプレミア）
・CR-V e:HEVプロトタイプ（ジャパンプレミア）
二輪
・CB1000F
・CB1000F SE
欧州市販予定モデル（二輪）
・ホンダ e-MTBプロトタイプ（ワールドプレミア）
北米市販予定モデル（四輪）
・アキュラRSXプロトタイプ（ジャパンプレミア）
市販モデル
四輪
・プレリュード
・Nワン・イー
・CR-V e:FCEV
・CUV e:
二輪
・レブル1100 Sエディション（DCT）
・レブル250 Sエディション・Eクラッチ
・CRF 1100L アフリカツイン・アドベンチャー・スポーツES（DCT）
・CT125 ハンターカブ
・ダックス125
・モンキー125・カスタム
参考出品
四輪
・ホンダ・マイクロEV
二輪
・CB1000F モリワキ・エンジニアリング（2025 鉄馬決戦の日 参戦仕様）
■海のモビリティ
パワープロダクツ
・大型船外機 BF350（市販モデル）
・コンセプト・ボート 1/5スケールモデル（参考出品）
■空・宇宙のモビリティ
市販モデル
・ホンダジェット・エリートII 実物大サイズ・インテリアモックアップ
実験機
・サステナブルロケット
ホンダ・プレリュード ホンダ