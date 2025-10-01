炭酸も冷たさも、長く楽しむ。洗いやすく、持ちやすい【無印良品】の保冷ボトルがAmazonに登場中‼
ねじ山の切り込みが、炭酸を守る。クリーンミラー加工で、清潔もキープ【無印良品】の保冷ボトルがAmazonに登場!
無印良品の保冷ボトルは、炭酸飲料の持ち運びに対応した保冷専用ボトル。飲み口のねじ山に切り込みを入れることで、内圧を逃がしながら炭酸の抜けを防ぐ構造を実現している。
内側にはクリーンミラー加工を施し、炭酸の気化を抑えながら、清潔感のある表面仕上げとなっている。本体上部は分離可能で、氷が入れやすく、内部までしっかり洗える仕様。日々の手入れには柔らかいスポンジを推奨しており、衛生面にも配慮されている。
容量は600ミリリットル。外寸は約幅7.6×奥行7.6×高さ25センチメートルと、持ち運びやすいサイズ感。保冷専用設計で、暑い季節の炭酸飲料や冷たいドリンクを長時間楽しめる。
無印らしいシンプルな佇まいに、機能性を静かに宿した一本。
