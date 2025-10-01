アニメ『ドラえもん』の声優を務め、2024年9月29日に老衰のため90歳で亡くなった、大山のぶ代さんを偲ぶ会が、一周忌となる9月29日に都内で行われ、アニメ『鉄腕アトム』のアトム役・清水マリさんらが参列しました。

大山さんとの出会いについて清水さんは「大山さんとは、俳優座の養成所に入った時に大山さんが、1年先輩にいらしたんです。それで、大山さんは“ペコ”って言われて、私は“シャッポ”ってあだ名がつきまして、ずっとペコはペコでして、私はシャッポって。いまだにその仲間ではシャッポで通じるようになってるんですけど、本当に色々なことでお世話になりましてね」と明かしました。

また、プライベートでも仲が良かったという清水さんと大山さん。思い出を聞かれると「（作品の吹き替えを）一緒にやってたことがあるんです。長くやっていたもんですから、本当に女ばっかりで仲良しになっちゃって旅行によく行きました。ペコが『ここ行こう』って言ってみんなで行ってね。すっごく楽しい思い出がいっぱいあります。元気だったペコのことを思い出すと、“そんなことあったな、こんなことあったな”って、すごく懐かしい」とほほえみながら語りました。

さらに、清水さんにとって大山さんはどんな存在だったか聞かれると「やっぱり私は先輩として色んなところへ心配して連れて行ってくれたり、それこそ仕事も紹介していただいたり、助けていただいた方だと私は思っております」と思いを明かしました。

『大山のぶ代さんを偲ぶ会』には、野沢雅子さんや『ドラえもん』の声優を引き継いだ水田わさびさんら約250人が参列しました。