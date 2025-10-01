“グラビアシンデレラ”本郷柚巴「ゆず史上最高ボディ」を大解放 すっぴん寝起きも初公開
元NMB48で“グラビアシンデレラ”の異名を持つ本郷柚巴（22）が、12月10日に3rd写真集を発売することが決定。先行カットも公開された。
【写真】はちきれんばかり…衝撃の“たわわボディ”を見せた本郷柚巴
本郷は2023年にNMB48を卒業後、舞台など幅広い分野で活躍。今年デビュー10周年を迎えるタイミングで、待望の最新作が届けられる。撮影地はカナダ・バンクーバー。豊かな自然を背景に、これまでにない新しい魅力を表現しているという。
本作では、この写真集のために仕上げた「ゆず史上最高ボディ」を披露。おしゃれでセクシーなランジェリー姿や、過去最高に色っぽいショットにも挑戦している。さらに、初めての「すっぴん寝起き」カットや、リラックスした素顔も収録。
巻末には、撮影の裏側や10年間の芸能生活、現在の思いを語ったロングインタビューも掲載。特別付録として全3種のうち1枚が封入されるスペシャルポストカードも付属する。
本郷は「このお仕事を始めて10周年という節目に、3冊目の写真集を出すことになりました。待っていてくださった皆様、本当にありがとうございます！カナダ・バンクーバーでの撮影は少し肌寒くて、でも街並み全てが 綺麗でリラックスして撮影ができました！」。
「3冊目はこれまでの歩みと、これからの新しい一歩をぎゅっと詰め込んだ一冊です。今の私にできることを全て出しました。ぜひ手に取っていただき、10年分の想いを一緒に感じてもらえたらうれしいです」とコメントを寄せている。
本郷は、2003年1月12日生まれ。大阪府出身。元NMB48 のメンバーで、愛らしいルックスと親しみやすいキャラクターが魅力。グループ卒業後はsejuに所属。 講談社『 ヤングマガジン』をはじめ数多くの雑誌の表紙を飾り、俳優としても舞台に出演するなど活躍の場を広げている。ラジオ「AuDee by TOKYO FM 『本郷柚巴 Your HertZ 』」配信中。 TSK さんいん中央テレビ『ハシアゲ』にリポーターとして出演。
